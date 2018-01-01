ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Китай одобрил ряд инфраструктурных проектов для стимулирования роста

      17:17Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Национальная комиссия по развитию и реформам Китая (NDRC) одобрила три железнодорожных проекта и один проект аэропорта. Пекин ускорил расходы на инфраструктуру, чтобы стимулировать экономический рост, сообщает Reuters.

      Фото: EPA-EFE/Aleksandar Plavevski

      Комиссия одобрила проект строительства высокоскоростной железной дороги стоимостью 72,29 млрд юаней ($10,34 млрд) в северо-восточных провинциях Ляонин и Цзилинь.

      NDRC также одобрила два железнодорожных проекта, связывающих города во Внутренней Монголии и Нинся-Хуэйском автономном районе, с общим объемом инвестиций в размере 54,63 млрд юаней.

      Кроме того, NDRC одобрила проект аэропорта в южной провинции Цзянси стоимостью 1,66 млрд юаней.

      Ссылки по теме

      Вторая по величине экономика мира столкнулась с понижательным давлением на фоне ослабления инвестиций и потребления, а также торгового конфликта с США.

      В I квартале экономика выросла на 6,4%, во II квартале - на 6,2%, в III квартале - на 6%, минимальными темпами с 1992 г.

      В ноябре власти Китая перенесли на этот год 1 трлн юаней ($142,07 млрд) из квоты на выпуск специальных облигаций местных органов власти на 2020 г., чтобы стимулировать экономику.

      Министерство финансов КНР заявило, что местные органы власти должны обеспечить, чтобы облигации специального назначения, используемые для финансирования инфраструктурных проектов, были выпущены и использованы как можно раньше.

      Как сообщали "Вести.Экономика", на прошлой неделе представитель Национальной комиссии по развитию и реформам Мэн Вэй заявила, что Китай будет использовать целенаправленный подход к увеличению инвестиций и не будет прибегать к масштабным стимулам для развития инфраструктуры.

      В ноябре NDRC утвердила восемь проектов инвестиций в основной капитал на общую сумму 7,1 млрд юаней, заявила Мэн. Месяцем ранее были одобрены проекты на сумму 44,2 млрд юаней.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, аэропорт, инфраструктура, железнодорожные проекты, NDRC

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить