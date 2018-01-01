Введение Россией электронных виз приведет к увеличению турпотока в страну

Введение в России электронных виз с 2021 г. - революционный шаг в развитии туризма. Турпоток в Россию вырастет, как минимум, на 30%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."С 2021 г. вводят электронные визы на всей территории России. Переоценить этот шаг невозможно. По очень пессимистичным оценкам, рост турпотока в Россию может составить больше 30%. В предварительном списке 53 страны, среди них много азиатских, европейских. Именно из этих стран вырастет поток", - отметила Ломидзе, сообщает "Интерфакс".Наступающий 2020 г. должен стать годом настойчивого информирования мирового сообщества о том, что Россия вводит электронные визы с 2021 г."Надо учесть прошлые ошибки. После введения электронных виз в Петербурге, например, иностранцы жаловались на большое количество отказов - около 30%. При этом турпоток в город за месяц вырос на 26 тыс., и это при отсутствии информационной кампании. Электронные визы для нашего туррынка - это революционная история", - заключила Ломизде.