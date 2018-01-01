ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Введение Россией электронных виз приведет к увеличению турпотока в страну

      14:38Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Введение в России электронных виз с 2021 г. - революционный шаг в развитии туризма. Турпоток в Россию вырастет, как минимум, на 30%, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

      "С 2021 г. вводят электронные визы на всей территории России. Переоценить этот шаг невозможно. По очень пессимистичным оценкам, рост турпотока в Россию может составить больше 30%. В предварительном списке 53 страны, среди них много азиатских, европейских. Именно из этих стран вырастет поток", - отметила Ломидзе, сообщает "Интерфакс".

      Наступающий 2020 г. должен стать годом настойчивого информирования мирового сообщества о том, что Россия вводит электронные визы с 2021 г.

      "Надо учесть прошлые ошибки. После введения электронных виз в Петербурге, например, иностранцы жаловались на большое количество отказов - около 30%. При этом турпоток в город за месяц вырос на 26 тыс., и это при отсутствии информационной кампании. Электронные визы для нашего туррынка - это революционная история", - заключила Ломизде.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: АТОР, Петербург, туроператор, турпоток, электронная виза

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить