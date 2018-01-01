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      В Германии боятся Трампа больше, чем Ким Чен Ына

      15:33Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Граждане Германии видят большую угрозу миру в президенте США Дональде Трампе, чем в лидерах КНДР и Ирана Ким Чен Ыне и аятолле Али Хаменеи, согласно данным опроса американской исследовательской компании YouGov.

      Опрос, показал, что 41% немцев считают Трампа самым опасным мировым лидером из пятерки стран - США, Россия, КНР, КНДР, Иран. Так, 17% назвали Ким Чен Ына главной угрозой, по 8% назвали Хаменеи и президента РФ Владимира Путина, тогда как 7% выбрали лидера КНР Си Цзиньпина.

      По сравнению с результатами аналогичного опроса прошлого года картина распределения голосов осталась почти такой же, но показатели всех лидеров снизились. Трампа в прошлогоднем опросе назвали главной угрозой 48% респондентов, Ким Чен Ына - 21%, Путина - 15%. Тогда, в апреле 2018 г., респондентам предоставили выбор между этими тремя лидерами.

      Опрос проводился 16-18 декабря, в нем приняли участие 2024 человека, сообщило РИА "Новости".

      Рубрики: Статистика

      Метки: опрос, Дональд Трамп, Ким Чен Ын

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