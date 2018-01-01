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      Китай намерен сдерживать риски на рынке арендного жилья

      15:40Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Китай будет сдерживать финансовые риски на рынке арендного жилья путем ужесточения кредитования компаний в отрасли, заявило Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР.

      Фото: EPA/WU HONG

      Правительство Китая с 2017 года активно продвигает рынок аренды жилья, чтобы решить вопрос доступности жилья, поскольку цены на жилье резко выросли по всей стране.

      Как сообщали "Вести.Экономика", цены на новое жилье в 70 городах Китая, отслеживаемых правительством, в ноябре выросли в среднем на 0,3% относительно предыдущего месяца. Рост цен был зафиксирован 55-й месяц подряд.

      Между тем, быстрый рост в секторе арендного жилья с небольшим регуляторным контролем создал неожиданные финансовые риски, отмечает Reuters. Министерство жилья, городского и сельского строительства КНР охарактеризовало развитие сектора как "хаотичное".

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      Министерство намерено работать с пятью другими государственными структурами, включая банковский и страховой регулятор и государственное управление по регулированию рынка, чтобы улучшить работу агентств недвижимости и онлайн-платформ для аренды жилья.

      Чтобы предотвратить финансовые риски, регулирующие органы будут "устанавливать четкие требования к срокам и размеру кредитов для бизнеса по аренде жилья" и усиливать надзор за компаниями по аренде с рискованными бизнес-моделями.

      Министерство отметило, что банки должны тщательно оценивать способность фирм погашать кредиты, строго контролировать использование этих кредитов.

      Пекин заявил, что активизирует усилия по стимулированию спроса и поддержке замедляющейся экономики, но не будет использовать рынок недвижимости как форму краткосрочного стимулирования.

      Опасаясь появления "пузыря" на рынке недвижимости, власти Китая пообещали сдерживать спекуляции.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, кредитование, регулирование, арендное жилье

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