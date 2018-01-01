Новый банк развития БРИКС одобрил кредит России на $500 млн

Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил России кредит на $500 млн, который пойдет на развитие системы подготовки кадров для ряда отраслей экономики, следует из пресс-релиза банка.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."Совет директоров Нового банка развития 24 декабря 2019 года одобрил выделение суверенного займа на сумму, эквивалентную $500 млн, на содействие развитию системы подготовки высококвалифицированных кадров для базовых отраслей экономики России", - говорится в сообщении финансового института.Вице-президент банка Владимир Казбеков, отметил, что в рамках проекта дополнительное целевое финансирование получат порядка 30 вузов, где будут созданы новые или переработаны имеющиеся программы инженерного образования, адаптированные с учетом потребностей компаний-потенциальных работодателей."Рассчитываем, что реализация проекта позитивно скажется на повышении производительности труда в реальном секторе российской экономики. Прошедшие обучение специалисты будут работать в машино-, приборо- и судостроении, гражданской авиации, в электронной и оптической промышленности, на железных дорогах", - сказал он.Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI Саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года.Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.