ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Новый банк развития БРИКС одобрил кредит России на $500 млн

      15:04Распечатать

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил России кредит на $500 млн, который пойдет на развитие системы подготовки кадров для ряда отраслей экономики, следует из пресс-релиза банка.

      "Совет директоров Нового банка развития 24 декабря 2019 года одобрил выделение суверенного займа на сумму, эквивалентную $500 млн, на содействие развитию системы подготовки высококвалифицированных кадров для базовых отраслей экономики России", - говорится в сообщении финансового института.

      Вице-президент банка Владимир Казбеков, отметил, что в рамках проекта дополнительное целевое финансирование получат порядка 30 вузов, где будут созданы новые или переработаны имеющиеся программы инженерного образования, адаптированные с учетом потребностей компаний-потенциальных работодателей.

      "Рассчитываем, что реализация проекта позитивно скажется на повышении производительности труда в реальном секторе российской экономики. Прошедшие обучение специалисты будут работать в машино-, приборо- и судостроении, гражданской авиации, в электронной и оптической промышленности, на железных дорогах", - сказал он.

      Новый банк развития учрежден странами БРИКС на основе межправительственного соглашения, подписанного в ходе VI Саммита БРИКС в Форталезе в июле 2014 года.

      Цель деятельности банка - финансирование инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

      Рубрики: Финансы

      Метки: кредиты, БРИКС, Новый банк развития

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить