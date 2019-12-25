Праздник для рубля

Пока западные рынки закрыты на Рождество, рубль растет вторую сессию подряд, причем темпы роста очень внушительные.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"Праздник, который отмечают в западных странах, на финансовых рынках оказался праздником для рубля. Правда, стоит сказать, что некоторые инструменты на Московской бирже сегодня не торгуются.Рубль обновляет максимумы более чем за полтора года на фоне выплат сразу двух налогов и акцизов, общий объем которых экономисты оценили в 1,1 триллиона рублей, пишет Bloomberg.И доллар и евро теряют сегодня около полупроцента, единая европейская валюта дешевеет скромнее.Тонкий рынок также играет немаловажную роль. Сегодня крупные спекулянты могут делать все, что им захочется, и к вечеру ситуация может измениться.Активы развивающихся стран торгуются в плюсе на пониженных объемах после заверений президента США Дональда Трампа о том, что торговая сделка с Китаем будет подписана.Индекс МосБиржи торгуется в небольшом минусе, а долларовый РТС прибавляет почти 0,5% - опять же, из-за укрепления рубля.Сегодня в 16:00 по московскому времени Банк России объявит последние данные о доле нерезидентов на рынке ОФЗ после того, как за первые 10 месяцев уходящего года они увеличили свое присутствие почти до исторического максимума.Первый заместитель председателя ЦБР Ксения Юдаева сообщала еще в начале месяца, что этот показатель не должен был измениться по сравнению с октябрем, когда иностранные инвесторы довели свою долю до 32%, или пика с апреля прошлого года.