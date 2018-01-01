Банк России тестирует стейблкойны - обеспеченные активами криптовалюты

Банк России начал тестировать в регуляторной "песочнице" стейблкойны - криптовалюты, обеспеченные активами, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."Мы тестируем стейблкоины в нашей регуляторной "песочнице". Приходят компании, которые хотят выпускать токены, обеспеченные некоторыми реальными активами. Мы в "песочнице" смотрим, как они могут работать. Но мы не предполагаем, что они будут функционировать как средство платежа и стать денежным суррогатом", - отметила Набиуллина в интервью "Интерфаксу".Регуляторная "песочница" (regulatory sandboxes) - особый набор правил, который позволяет инновационным компаниям испытать свои продукты и услуги в ограниченной среде без риска нарушить финансовое законодательство.ЦБ продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты. "Сейчас такая возможность многими странами активно обсуждается, мы тоже на стадии изучения этой темы. Прежде всего, надо понимать, какие будут преимущества для наших граждан, для бизнеса, например, по сравнению с тем вариантом, когда мы развиваем системы быстрых платежей, расширяем их применение не только по расчетам между физическими лицами, но и между юридическими лицами", - отметила Набиуллина.Выпуск такого цифрового рубля может иметь серьезные последствия в виде изменения структуры финансового рынка. "Если, например, физическим лицам разрешат держать деньги на счетах в Центральном банке, то это может значимо поменять пассивную базу коммерческих банков. В условиях каких-то не очень спокойных времен может начаться бегство вкладов и переток средств", - считает Набиуллина.К вопросу цифровой валюты необходимо подходить очень аккуратно, изучая отрицательный и положительный опыт других стран. При этом интерес к криптовалютам в России снизился, отметила глава ЦБ. "Но, тем не менее ,есть те, кто искренне верит в эту перспективу. И не только те, кто хотел бы заработать. Вы знаете, здесь же подводится и идеология, по сути дела, создание системы частных денег, без вмешательства государства", - пояснила Набиуллина.ЦБ изучает, в том числе, опыт Китая и Швеции в области цифровых валют. "Мы против частных денег. Если многие цифровые валюты проектировались как замена частных денег, это мы поддержать не можем", - подчеркнула Набиуллина.