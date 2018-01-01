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      Добыча "Русснефти" в 2019 году составила 7,118 млн тонн нефти

      15:26Распечатать

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Добыча "Русснефти" в 2019 году, как показали предварительные данные, составила 7,118 млн тонн нефти и около 2,462 млрд кубометров газа, сообщается в пресс-релизе компании.

      "ПАО НК "Русснефть" в 2019 году, по предварительным данным, добыло 7,118 млн тонн нефти и около 2,462 млрд кубометров газа", - сообщила компания.

      Отмечается, что в отчетном году на месторождениях компании введены в эксплуатацию 148 новых нефтяных скважин (139 единицы в 2018 году), добыча от ввода которых составит около 1,251 млн тонн (970 тыс тонн в 2018 году).

      Проходка бурением составила в текущем году почти 500 тыс метров. При этом ожидаемый показатель механизированного фонда скважин за последние три года вырос почти на 24% и составил в 2019 году 665 суток, сообщила "Русснефть".

      Также сообщается, что освоение инвестиций в 2019 году полностью соответствует параметрам бизнес-плана.

      Добыча "Русснефти" по итогам 2018 года составила 7,6 млн тонн нефти, из них 7,1 млн тонн в России, а 502 тыс тонн - по СРП-проектам.

      В конце ноября "Русснефть" сообщала, что целевой уровень добычи компании в утвержденном бизнес-плане на 2020 год составляет 7,035 млн тонн нефти без учета добычи в Азербайджане, что на 4,4% ниже, чем в бизнес-плане на 2019 год.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: добыча нефти, СРП, добыча газа, Русснефть

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