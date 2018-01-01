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      Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году в Санк-Петербурге

      15:31Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Встречи глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС состоятся 21-23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге, сообщает "Росконгресс".

      "Определены даты ШОС и БРИКС в 2020 г. Так, 21-23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге в рамках председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 гг. и в объединении БРИКС в 2020 г. состоятся саммит БРИКС и заседание Совета глав государств-членов ШОС", - отмечает "Росконгресс".

      ШОС - международная организация, основана в 2001 г. главами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 г. принято решение о приеме в ШОС Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира ШОС находится в Ташкенте.

      БРИКС - неформальное объединение в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

      Рубрики: Россия

      Метки: саммит, БРИКС, ШОС, Санк-Петербург, "Росконгресс"

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