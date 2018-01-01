Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году в Санк-Петербурге

Встречи глав стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС состоятся 21-23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге, сообщает "Росконгресс".

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."Определены даты ШОС и БРИКС в 2020 г. Так, 21-23 июля 2020 г. в Санкт-Петербурге в рамках председательства Российской Федерации в Шанхайской организации сотрудничества в 2019-2020 гг. и в объединении БРИКС в 2020 г. состоятся саммит БРИКС и заседание Совета глав государств-членов ШОС", - отмечает "Росконгресс".ШОС - международная организация, основана в 2001 г. главами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 г. принято решение о приеме в ШОС Индии и Пакистана. Странами-наблюдателями в ШОС являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка. Штаб-квартира ШОС находится в Ташкенте.БРИКС - неформальное объединение в составе Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР).