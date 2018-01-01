Правительство России ведет переговоры о продаже Сбербанка

В Сбербанке может смениться основной акционер, которым сейчас является российский центробанк, но речь может идти только о продаже пакета правительству, а не о его передаче, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято", - сказала Набиуллина в интервью "Интерфаксу".ЦБ владеет 50% + 1 уставного капитала Сбербанка (52,3% обыкновенных акций). Разговоры о возможной передаче этой доли государству (как в 2002 г. РФ была передана в обмен на ОФЗ доля Банка России в другом госбанке - ВТБ) шли давно, но до практической плоскости они не доходили, а все ключевые фигуры в разные годы идею так или иначе критиковали (Сергей Игнатьев, Герман Греф, Игорь Шувалов и т. д.).В очередной раз об этом заговорили в октябре 2019 г., когда вопрос в ходе заседания комитета Госдумы РФ по финансовому рынку поднял его руководитель Анатолий Аксаков. Вскоре замглавы Минфина Алексей Моисеев заявил, что практического решения у вопроса передачи доли ЦБ в Сбербанке правительству пока нет.Набиуллина подчеркнула, что ЦБ не обсуждает передачу акций Сбербанка государству. "Речь именно о продаже", - сказала она.Исходя из котировок на "Московской бирже" текущая рыночная стоимость пакета ЦБ в Сбербанке - около 2,8 трлн руб. Это примерно треть от объема Фонда национального благосостояния на начало декабря (7,95 млрд руб.).Регулятор по-прежнему настаивает, что перечисление дивидендов на его акции Сбербанка в бюджет может рассматриваться только как временный шаг."Безусловно, перечисление дивидендов от собственности, которой владеет Центральный банк, в бюджет может быть только исключительной временной мерой. Мы такую практику не приветствуем. Это закрепилось на временной основе до 2022 г. Мы не очень этим довольны, но закон есть закон", - сказала глава ЦБ."На наш взгляд, было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе", - отметила она.За 2018 г. Сбербанк выплатил дивиденды в размере 361,4 млрд руб., на долю ЦБ пришлось 180,7 млрд руб.Как писали " Вести.Экономика ", первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов ранее сообщил, что правительство РФ обсуждает выход центробанка из капитала Сбербанка."В прессе была информация о том, что вопрос этот обсуждается. Ничего больше я вам сейчас сказать не могу", - сказал Силуанов."И вопрос долго тоже обсуждается о том, что финансовый регулятор (ЦБ РФ), по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает. Тема эта не новая, тема эта поднималась 10 и более лет назад. Сейчас такие вопросы тоже обсуждаются", - добавил он.