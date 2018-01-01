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      МИД смягчил риторику: Россия не намерена спешить с санкциями против США, да и не обязана действовать зеркально

      15:45Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Россия не намерена спешить с ответными мерами в отношении США за санкции против "Северного потока-2", у Москвы нет обязательства действовать зеркально, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

      Сергей Рябков. Фото: МИД

      "Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем. Здесь нет никакой гонки к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить", - отметил Рябков в интервью "Интерфаксу".

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      Рябков не исключил, что США продолжат в наступающем году расширять антироссийские санкции. "К сожалению, эти циклы применения к нашим юридическим и физическим лицам разного рода ограничений под совершенно надуманными предлогами и на незаконных основаниях - эти циклы продолжаются. Нельзя исключать, что они и в наступающем году продолжатся", - пояснил Рябков.

      "Но мы также будем реагировать, взвешенно, без ущерба для себя. Но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции", - подчеркнул Рябков.

      Санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" не останутся без ответа, заявил 23 декабря глава МИД Сергей Лавров.

      "Это такая материя, которая требует спокойной работы, спокойного анализа", - ответил Лавров на вопрос, какие меры может принять Россия в связи с санкциями США. "Я уверяю вас, что подобные абсолютно неприемлемые, грубые действия в нарушение всех мыслимых норм международного права и всех дипломатических и человеческих приличий не останутся без реакции", - добавил министр.

      Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 г. Американские законодатели включили в бюджет положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".

      Санкции коснутся компаний, участвующих в строительстве газопровода, а также руководителей этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с заморозкой активов в США. Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила строительство газопровода и вывела суда в порты Германии в связи с принятием санкций США.

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      Газопровод "Северный поток-2" построен на 92%.

      Между тем первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Сергей Калашников отметил ранее: "Конечно, можно было Мюнхгаузену в известном фильме объявить с утра войну Англии. Отвечать-то нечем. Только риторикой".

      Рубрики: Правительство, Парламент

      Метки: США, санкции, МИД, Сергей Лавров, "Северный поток-2"

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