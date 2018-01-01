МИД смягчил риторику: Россия не намерена спешить с санкциями против США, да и не обязана действовать зеркально

Россия не намерена спешить с ответными мерами в отношении США за санкции против "Северного потока-2", у Москвы нет обязательства действовать зеркально, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

Сергей Рябков. Фото: МИД

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."Ответ будет не только риторический, об этом уже заявлено на уровне нашего руководства. Спешить мы с этим не будем. Здесь нет никакой гонки к какому-то сроку что-то осуществить, о чем-то объявить", - отметил Рябков в интервью "Интерфаксу".Рябков не исключил, что США продолжат в наступающем году расширять антироссийские санкции. "К сожалению, эти циклы применения к нашим юридическим и физическим лицам разного рода ограничений под совершенно надуманными предлогами и на незаконных основаниях - эти циклы продолжаются. Нельзя исключать, что они и в наступающем году продолжатся", - пояснил Рябков."Но мы также будем реагировать, взвешенно, без ущерба для себя. Но так, чтобы с той стороны, что называется, почувствовали, что это не остается без реакции", - подчеркнул Рябков.Санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" не останутся без ответа, заявил 23 декабря глава МИД Сергей Лавров."Это такая материя, которая требует спокойной работы, спокойного анализа", - ответил Лавров на вопрос, какие меры может принять Россия в связи с санкциями США. "Я уверяю вас, что подобные абсолютно неприемлемые, грубые действия в нарушение всех мыслимых норм международного права и всех дипломатических и человеческих приличий не останутся без реакции", - добавил министр.Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 г. Американские законодатели включили в бюджет положение о санкциях в отношении компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2".Санкции коснутся компаний, участвующих в строительстве газопровода, а также руководителей этих компаний, которые могут лишиться возможности получить американскую визу и столкнуться с заморозкой активов в США. Швейцарская компания-трубоукладчик Allseas приостановила строительство газопровода и вывела суда в порты Германии в связи с принятием санкций США.Газопровод "Северный поток-2" построен на 92%.Между тем первый заместитель председателя Комитета по экономической политике Совета Федерации Сергей Калашников отметил ранее: "Конечно, можно было Мюнхгаузену в известном фильме объявить с утра войну Англии. Отвечать-то нечем. Только риторикой".