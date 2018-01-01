Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за 11 месяцев 2019 года снизилась на 15,7%

Чистая прибыль российского банка ВТБ по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 11 месяцев снизилась на 15,7% в годовом выражении и составила 170,715 млрд руб., следует из материалов Банка России.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".За январь-ноябрь 2018 г. ВТБ получил чистую прибыль по РСБУ в размере 202,6 млрд руб.По итогам всего 2018 г. чистая прибыль банка по РСБУ составила 256,6 млрд руб., увеличившись в 2,5 раза по сравнению с 2017 г.ВТБ - российская финансовая группа, включающая в себя более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. Основной акционер банка - РФ, которой в лице "Росимущества" и Минфина принадлежит 60,9348% голосующих акций, или 45,01% (с учетом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92,23%) уставного капитала банка.