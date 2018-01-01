Годовая инфляция в России замедлилась к 23 декабря до 3,2%

Инфляция в России составила с 17 по 23 декабря 0,2%, с 1 по 23 декабря - 0,4%, с 1 января по 23 декабря - 3,1%. Годовая инфляция замедлилась к 23 декабря до 3,2% с 3,25% к 16 декабря, 3,35% к 9 декабря и 3,53% к концу ноября, сообщает Росстат.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".За прошедшую неделю пшено подешевело на 1%, сахар - на 0,7%, свинина - на 0,3%. Плодоовощная продукция в среднем подорожала на 2,6%, в том числе огурцы - на 13,4%, помидоры - на 3%.Куриные яйца подорожали на 1,7%, гречневая крупа - на 1%, молоко - на 0,4%, сосиски, сардельки, рыба, масло, сыры и вермишель - на 0,3%, колбасы, маргарин, сметана, хлеб из пшеничной муки 1-го и 2-го сортов и макаронные изделия - на 0,2%.Цены на бензин не изменились, дизельное топливо подорожало на 0,1%.Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 г. на уровне 3-3,1%, в 2020 г. - 3%. Глава МЭР Максим Орешкин заявил ранее, что в I квартале 2020 г. годовая инфляция может уйти ниже 2,5%."Мы сейчас видим риски того, что инфляция в следующем году будет ниже, чем в нашем базовом сценарии (3% - прим. ред.). Мы сейчас идем ниже той траектории, которая у нас заложена в прогнозе. Мы ожидали в 2019 г. 3,8%, сейчас ожидаем 3-3,1%. Мы уйдем до 2,5% в I квартале, и пока мы видим негативный импульс со стороны кредитования, и инфляции просто неоткуда взяться", - отметил Орешкин.Банк России 13 декабря снизил ключевую ставку на 0,25% с 6,5% до 6,25% годовых, понизив прогноз по инфляции на 2019 г. с 3,2-3,7% до 2,9-3,2%, оставив неизменным прогноз на 2020 г. - 3,5-4%.