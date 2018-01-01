BMW отзовет 19 тысяч автомобилей в России

EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

Немецкий автопроизводитель компания BMW отзовет более 19 тыс. автомобилей в России из-за возможных проблем с креплениями детских кресел, сообщается на сайте "Росстандарта".

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Отзыву подлежат автомобили BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), реализованные с сентября 2017 г. по настоящее время."Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно", - говорится в сообщении.Уполномоченные представители изготовителей "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.