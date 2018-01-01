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      BMW отзовет 19 тысяч автомобилей в России

      16:22Распечатать

      EPA-EFE/PHILIPP GUELLAND

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Немецкий автопроизводитель компания BMW отзовет более 19 тыс. автомобилей в России из-за возможных проблем с креплениями детских кресел, сообщается на сайте "Росстандарта".

      Отзыву подлежат автомобили BMW X6 (серия F16) и BMW X6M (серия F86), реализованные с сентября 2017 г. по настоящее время.

      "Причиной отзыва транспортных средств является то, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталости удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья ISOFIX более невозможно", - говорится в сообщении.

      Уполномоченные представители изготовителей "БМВ Русланд Трейдинг" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: BMW, отзыв автомобилей, Росстандарт, ISOFIX

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