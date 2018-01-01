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      Президент Украины утвердил запрет импорта электроэнергии из России

      16:42Распечатать

      EPA-EFE/Toms Kalnins

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в закон "О рынке электрической энергии", согласно которому вводится запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам, сообщила пресс-служба администрации главы украинского государства.

      "Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке). В то же время кабинет министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины", - говорится в сообщении.

      В случае существенного колебания цен на рынке электрической энергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке "на сутки вперед" с соответствующим обоснованием согласно закону.

      Кроме того, НКРЭКУ дается право временно устанавливать тариф на отпуск электроэнергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях.

      Парламент Украины 4 декабря принял закон, которым запретил импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам. Украина прекратила импорт электроэнергии из РФ в 2015 г. В сентябре рада разрешила импортировать электроэнергию по двусторонним договорами из России и Белоруссии, и в начале октября Украина возобновила импорт электроэнергии из РФ по таким договорам.

      Рубрики: Энергетика, Бывший СССР

      Метки: электроэнергетика, Украина, запрет, Владимир Зеленский, НКРЭКУ

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