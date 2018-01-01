Экспорт нефти из Ирака вырос в ноябре на 1,4%

Ирак в ноябре увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 1,4% по сравнению с октябрем до 3,5 млн баррелей в день, как показали данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".По итогам октября среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,45 млн баррелей.Всего, таким образом, в ноябре Ирак экспортировал 105,014 млн баррелей нефти. При этом экспорт с месторождений Басры составил 102,005 млн баррелей, а с месторождений Киркука - 3 млн.Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили $6,28 млрд при средней цене нефти в $59,821 за баррель. В октябре эти доходы составили $6,12 млрд.