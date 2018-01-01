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      Экспорт нефти из Ирака вырос в ноябре на 1,4%

      17:21Распечатать

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Ирак в ноябре увеличил среднесуточный объем экспорта нефти на 1,4% по сравнению с октябрем до 3,5 млн баррелей в день, как показали данные иракской государственной компании State Oil Marketing Organization (SOMO).

      По итогам октября среднесуточный объем поставок нефти из Ирака составлял 3,45 млн баррелей.

      Всего, таким образом, в ноябре Ирак экспортировал 105,014 млн баррелей нефти. При этом экспорт с месторождений Басры составил 102,005 млн баррелей, а с месторождений Киркука - 3 млн.

      Доходы Ирака от экспорта нефти за отчетный период составили $6,28 млрд при средней цене нефти в $59,821 за баррель. В октябре эти доходы составили $6,12 млрд.

      Рубрики: Энергетика, Ближний Восток

      Метки: экспорт нефти, Ирак, SOMO

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