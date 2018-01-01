Путин: нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему

Нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему, заявил президент Владимир Путин.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."И, конечно, самый главный, ключевой результат, которого нам предстоит добиться, - это реальные перемены в жизни людей. Перемены, которые почувствуют граждане. Не уверен, что у большинства людей есть сейчас такое ощущение", - отметил Путин на заседании Президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам."Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять, в том числе Федеральной службой охраны (ФСО)", - пояснил Путин.Властям пока не удалось достичь намеченных показателей снижения смертности в России. "Снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание. Речь идет о смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Так, как мы рассчитывали это сделать, сделать это пока не удалось", - подчеркнул Путин.Смертность от болезней системы кровообращения составила в январе-октябре 579,9 человека на 100 тыс. человек, а ожидали 575. Смертность от онкологических заболеваний достигла 203,2 человека на 100 тыс. человек, а ожидали 199,5.