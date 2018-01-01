Пленум Верховного суда России расширил понятие взятки. Под статью попадет не только классическое подношение в конверте, но и любая форма расплаты с должностным лицом, в том числе электронными деньгами или услугами, пишет "Российская газета".

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Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Бесплатный ремонт в квартире чиновника, предоставление ему кредита по низкой ставке, путевки за рубеж - все это теперь взятка. Пленум Верховного суда принял поправки в свое постановление "О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях".Коррупционные преступления - одна из главных угроз для безопасности страны. За полгода по различным коррупционным составам осудили более 4 тыс. чиновников.Временем окончания дачи взятки станет, в том числе, время перечисления денег в "электронный кошелек". Посредничество во взятке - это отдельный состав преступления. Верховный суд пояснил, что даже чаепитие чиновника с предпринимателем является посредничеством, а значит, подсудным делом.Средний размер взятки в России превысил 600 тыс. руб. Общая сумма взяток по всем выявленным делам по статье 290 УК РФ "получение взятки" составила с начала года 1,8 млрд руб.