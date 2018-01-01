Путин: из экономики ресурсы вынули, а на развитие не потратили

Президент РФ Владимир Путин заявил о негативном эффекте для экономики после повышения фискальной нагрузки из-за нерасторопности правительства.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".25 декабря под председательством Владимира Путина в Кремле проходит заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.Ради мобилизации ресурсов для нацпроектов были приняты непопулярные решения по увеличению фискальной нагрузки, "чтобы направить высвобождаемые или полученные ресурсы на ключные направления развития"."И если мы из экономики эти ресурсы вынули в результате повышения фискальной нагрузки, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, потому что мы из экономики забрали часть этих денег. А вот положительный - либо его нет, либо он отстает, либо он не в ожидаемых нами параметрах появляется", - отметил российский лидер.Общие расходы на реализацию национальных проектов оцениваются в 25,7 трлн руб. Президент Владимир Путин подписал указ о нацпроектах,В 2019 г. на эти цели выделили 1,7 трлн руб., однако на начало декабря исполнение бюджета по этим расходам составляло порядка 80%, остальные из них перейдут на следующий год, заявил министр финансов России Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".Ставка НДС в России с 1 января 2019 г. увеличилась с 18% до 20%. Повышение НДС в России принесло дополнительных поступлений в бюджет страны 650 млрд руб. в год, что сопоставимо с 0,6% ВВП страны. Повышение налога спровоцировало рост цен в первом полугодии и последующее замедление темпов роста экономики.