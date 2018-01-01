Путин: есть проблемы в реализации нацпроектов, но цели не изменятся

Президент РФ Владимир Путин на заседание в Кремле назвал системные проблемы при реализации нацпроектов, но подчеркнул важность неизменности целей.

Госуправление

Достижение целей

Неритмичность финансирования

Закупка оборудования, импортозамещение.

Диверсификация предприятий ОПК

Информированность населения о нацпроектов

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"."Итоги полутора лет работы позволяют выявить ряд системных проблем, и на них хотел бы остановиться подробнее", - заявил Путин в Кремле на заседание Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам."Первое – это сбои в перенастройке системы государственного управления. Мы впервые повсеместно в масштабах страны меняем работу органов власти, внедряем проектный подход, в основе которого достижение конкретных целей, результатов.Второе – под эти цели, под эти результаты сформулированы задачи, мероприятия, которые мы должны реализовать для достижения этих целей. И наконец, выделены ресурсы именно под эти цели, назначены ответственные коллеги. Вот такая работа у нас раньше в масштабе госпрограммы не проводилась никогда. Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, но и практики такой раньше не было, - уточнил президент РФ. - Звучат предложения в этой связи скорректировать целевые показатели проектов. Хотел бы еще раз повторить: мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили. Стоит только первый шаг сделать, и все это вниз поедет. Заниматься ревизией цели национального развития считаю нецелесообразным. Любые попытки подогнать показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужно, вредно и недопустимо.Еще раз хочу отметить: важнейший сквозной итог национальных проектов – это качественные изменения работы органов власти, новые современные подходы на всех уровнях управления. В этой связи вторая системная проблема – это пока еще недостаточное качество взаимодействия федеральных органов с региональными. Напомню, именно в субъектах Федерации на местах решается основной массив задач национальных проектов.Есть проекты, где свыше половины затрат приходится на региональный уровень, именно здесь инвестируются средства. Для справки: доля расходов региональных бюджетов (это, конечно, не чисто региональные деньги, а с учетом трансфертов из федерального бюджета, тем не менее тратятся на местах) в нацпроекте «Безопасные и качественные автодороги» составляет 94 процента (цифра приличная – 4,2 триллиона в целом), «Жилье и городская среда» – 58 процентов, «Образование» – 57 процентов.К сожалению, бывает так, что соглашения с регионами подписаны, деньги выделены, и на этом наши федеральные коллеги в ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершенными. В конце года регион должен отчитаться и всё. Думаю, что это неправильный подход.Хотел бы еще раз повторить – федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с коллегами из регионов, муниципалитетов, содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях. Необходимо каждодневное заинтересованное сотрудничество, полноценное партнерство и готовность работать по-новому и более эффективно всем вместе.Третья проблема – это неритмичность финансирования нацпроектов, негибкость, я бы сказал иногда и косность этого механизма.Напомню, на проекты выделяются беспрецедентные суммы. Только из федерального бюджета в этом году 1 триллион 750 миллиардов рублей. Однако коллеги из министерств и регионов частенько говорят, что процедуры бюджетирования громоздкие и забюрократизированные. Ресурсы осваиваются неритмично, смещаются на конец года, и даже с внедрением электронного бюджета эти проблемы никуда не ушли.Например, на конец ноября кассовое исполнение национальных проектов в целом составило 74,8. Хорошо это или плохо – даже не очень понятно, не так уж и плохо, может быть, если иметь в виду то, что у нас происходило в прежние годы по бюджетному финансированию. Но, скажем, одно из таких ключевых направлений, которое является чуть ли не основным, во всяком случае, чрезвычайно важным, – цифровая экономика, кассовое исполнение вообще – 27,3 процента, а по экологии – 39,8.Обращаю внимание, необходимо отладить финансовые механизмы нацпроектов. Я знаю, что в конце года, собственно говоря, здесь нового ничего нет, в конце года моховик раскручивается, но нам нужно, чтобы ритмично работала вся система в течение года. Нужно отладить этот механизм, предложить удобные решения для исполнителей, для их ритмичной работы четко и по графику.Далее. Национальные проекты содержат огромный ресурс для развития отечественной промышленности, создания в России новых высокотехнологичных производств. На закупку машин и оборудования направляются триллионы рублей. Эти средства, как мы и договаривались, должны, главным образом, работать в экономике страны, содействовать ее качественному росту.Поручения на этот счет давались еще в 2018 году, однако только сейчас появилось понимание, как организовать этот процесс. В результате из-за того, что достаточно долго, никуда не торопясь, я бы сказал, собирались с мыслями, фактически почти год упущен. Напомню, в ближайшее время нужно принять все нормативные изменения, а в I квартале будущего года запустить механизм контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, чтобы было видно, кто, где, что и каким образом приобретает.Мы в значительной степени можем содействовать решению задачи диверсификации предприятий ОПК, используя эти ресурсы, и так нужно делать обязательно. Ясно, что должна быть конкуренция, ясно, что мы должны не забывать про наилучшие образцы, которые предлагает мировой рынок. Но при всех эти составляющих все-таки в первую очередь должны поддерживать своего национального производителя, стимулировать выход на самые лучшие международные образцы, с тем чтобы, создав им рынок здесь, способствовать тому, чтобы они выходили со своей продукцией и на мировые рынки. А здесь нужно включать тот механизм, о котором я сказал уже вначале, – поддержку экспорта.В центре внимания национальных проектов, безусловно, должны быть, оставаться граждане, российские семьи. Их интересы, потребности, решение проблем, которые остро волнуют людей. Повторю, далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты национальных проектов, даже там, где эти результаты по факту есть, и об этом тоже говорят опросы.Смотрите, это даже странно, по данным опроса ФСО, в сентябре текущего года только 30,6 процента респондентов вообще ничего не знали о реализации национальных проектов. Как так может быть? Мы говорили-говорили на этот счет. Давайте просто выделим отдельные средства на информационное сопровождение.Это важно на самом деле, потому что когда люди ничего не знают, они хуже ориентируются в том, что государство делает, и, наоборот, когда люди погружены в эти проблемы, понимают, что происходит, тогда и обратная связь эффективнее работает, и с бо́льшим эффектом мы тогда корректируем свою работу в практическом плане. А в апреле текущего года таких опрошенных, которые ничего не знают о реализации, было 31,7 процента, еще больше.Более того, существуют примеры, когда важнейшие решения приходилось пересматривать только потому, что их суть, смысл, пользу гражданам вообще не объясняли. А если люди спрашивали об этом, то практически ответов не получали. Имею в виду, прежде всего, ситуацию с оборотом отходов.Общение, постоянный контакт с гражданами и общественными объединениями обязаны быть в основе наших действий, и интересы людей в любой ситуации должны неукоснительно соблюдаться. Давайте будем иметь это в виду всегда в ходе нашей практической работы".