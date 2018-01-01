ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Турция выделит министерству обороны Грузии $17 млн

      17:39Распечатать

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Турция решила выделить министерству обороны Грузии грант в размере 100 млн турецких лир (около $17 млн) в рамках соглашения о военном сотрудничестве, сообщила пресс-служба военного ведомства Грузии.

      Соглашение о военном сотрудничестве между правительствами Грузии и Турции, в рамках которого выделяются средства, было подписано в Анкаре после переговоров главы грузинского Минобороны Ираклия Гарибашвили с турецким коллегой Хулуси Акаром, сообщило агентство Арменпресс со ссылкой на Грузия Online.

      На встрече Гарибашвили поблагодарил турецкого министра за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также отметил роль Турции в процессе интеграции Грузии в НАТО.

      На переговорах обсуждались пути усиления грузинско-турецкого сотрудничества в сфере обороны, а также сотрудничество в трехстороннем формате с Азербайджаном, отмечается в сообщении.

      Рубрики: Европа

      Метки: Грузия, Турция

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить