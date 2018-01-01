Что ждать от новой дивидендной политики Газпрома

Совет директоров Газпрома утвердил новую дивидендную политику холдинга на 2020 год. В ней зафиксировано то, чего рынок ждал на протяжении последних трех лет – постепенный переход к выплате дивидендов на уровне не менее 50% от чистой прибыли, к планке, установленной для госкомпаний российскими властями. При каких условиях Газпром сможет выполнить поставленные задачи, как уровень дивидендов может повлиять на инвестиционную программу, а также на какую стоимость акций стоит ориентироваться в ближайшее время, рассказывает главный аналитик ПСБ Екатерина Крылова.

Екатерина Крылова, главный аналитик ПСБ

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"Бумаги Газпрома за год выросли больше, чем на 100 рублей, вернувшись к уровню аж 2008 года. Среди прочего этому способствовало решение руководства выплатить повышенные дивиденды за 2018 год – 16,6 руб./акцию. Кроме того, реальной стала и тема с переходом Газпрома к выплатам дивидендов в соответствии с требованием правительства от 2016 года – то есть к 50% от чистой прибыли по МСФО, а не РСБУ. Все три года, по сути, рынок ждал этого события, и только после майского решения о повышенных дивидендах оно стало явью. В итоге Газпром направил на выплаты акционерам за 2018 год рекордные 393 млрд рублей – 27% от чистой прибыли по МСФО.А 5 декабря руководство Газпрома обнародовало новую дивидендную политику, согласно которой компания будет поэтапно повышать коэффициент дивидендных выплат: 30% в 2019 году, 40% – в 2020 году и 50% – в 2021 году. Таким образом, по итогам 2019 года Газпром, по нашим ожиданиям, выплатит 18 руб./акцию. В 2020 году это будет уже 24,7 руб./акцию и 32,9 руб./акцию – в 2021 г. Это в итоге даст дивидендную доходность от 7,2% до 13%, то есть одну из самых высоких в нефтегазовом секторе.Но встает вопрос, а сможет ли Газпром в достаточной мере для таких дивидендов сгенерировать денежный поток? Мы считаем, что сможет, но только при условии, что масштабная инвестиционная программа расти больше не будет.Судя по последним данным по бюджету Газпрома, обновленных как раз в декабре этого года, инвестиционная программа в 2020 году составит чуть больше 1 трлн рублей (1105 млрд рублей). Это на 16,7% ниже, чем в 2019 году. Из них на капиталовложения придется 933 млрд руб., что на 3,1% меньше, чем в 2019 году.Руководство Газпрома выделило в качестве пороговой метрики для возможного уменьшения дивидендных выплат акционерам уровень долговой нагрузки: чистый скорректированный долг/EBITDA не должен превысить 2,5х. Мы не предполагаем, что Газпром может поднять уровень долговой нагрузки в ближайшие годы до 2,5х и ждем не больше 1-1,2х. Таким образом, риски уменьшения дивидендных выплат нам представляются ничтожными.Мы считаем, что динамика дивидендных потоков оказывает хорошую фундаментальную поддержку бумагам Газпрома, делая их привлекательными в долгосрочной перспективе. Также стабильные поставки газа в Европу объемом 200 млрд куб./м в год в среднем и постепенное наращивание экспорта в Китай окажут поддержку финансовым результатам Газпрома, даже несмотря на возможную сложную ценовую конъюнктуру на рынке газа в следующем году.Мы рекомендуем к покупке акции Газпрома с целевой ценой в 305 руб./акцию, что дает потенциал роста от текущей цены в 20%.