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      Глава МЭР раскрыл детали плана приватизации на 2020–2022 годы

      19:18Распечатать

      Фото: Пресс-служба правительства РФ

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Власти намерены снизить степень государственного участия в 7 крупных компаниях в рамках плана приватизации на ближайшие несколько лет.

      Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании правительства РФ рассказал о ряде ключевых аспектов утвержденной программы приватизации до 2022 г.

      В частности, предусматривается снижение доли государства в уставных капиталах 7 крупных компаний: "Совкомфлот", банк ВТБ, Махачкалинский и Новороссийский морской торговый порт, "Росспиртпром", "Алмазювелирэкспорт", "Кизлярский коньячный завод". В целом правительство РФ намерено приватизировать 293 предприятия в 2020-2022 гг.

      Максим Орешкин подчеркнул, что федеральный бюджет России в указанный период будет профицитным, поэтому снижение государственного участия в данных компаниях будет проводиться не с целью пополнения бюджета, а с намерением повышения конкурентоспособности данных компаний.

      В ряде компаний доля государственного участия будет сокращения за счет дополнительной эмиссии их акций, что позволит привлечь средства для развития данных предприятий. Глава МЭР также назвал повышение качества корпоративного управления за счет привлечения частных акционеров в руководящий состав компаний как одну из ключевых задач в рамках планируемой приватизации.

      Рубрики: Институты развития

      Метки: приватизация, Максим Орешкин, Минэкономразвития РФ

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