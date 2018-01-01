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      Америка никогда не победит в Афганистане

      19:01Распечатать
      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". На этой неделе The Washington Post опубликовала сенсационную статью, в которой приводятся многочисленные факты того, что американские военные и гражданские лидеры как минимум с 2003 г. систематически скрывали от общественности правду о реальных перспективах войны в Афганистане.

      Бывший министр обороны США Дональд Рамсфелд признался в письме своему заместителю Дагу Фейту в апреле 2002 г., всего через шесть месяцев после начала войны, что "мы никогда не сможем вывести американские войска из Афганистана, если не позаботимся о том, чтобы что-то происходило, что обеспечило бы необходимую для нашего ухода стабильность".

      Не потребовалось много времени, чтобы понять, что подобного стабильного фундамента никогда не будет и никогда невозможно будет отличить в этой азиатской стране друга от врага, пишет в The National Interest аналитик Defense Priorities Даниэль Дэвис.

      Статья The Washington Post, базирующаяся на почти двух тысячах страниц документов и интервью с представителями американского правительства, показывает, что военачальники "изо всех сил старались определить, с кем они воюют": "Кто был врагом - "Аль-Каида" или "Талибан"? Был ли Пакистан другом или противником? А как насчет "Исламского государства" (после 2014 г.) и огромного количества иностранных джихадистов, не говоря уже о полевых командирах на зарплате ЦРУ?"

      Даже Рамсфелд пожаловался в конце 2003 г. - почти через два года после начала войны - на то, что он "не понимает, кто враг".

      Посол Райан Крокер, который был временным поверенным в делах США в Афганистане в 2002 г. и послом США в 2011-2012 гг., заметил, что коррупция в афганском правительстве настолько велика, что ее практически невозможно преодолеть. В частном интервью с правительственным чиновником в 2016 г. Крокер признался, что как только коррупция достигает того уровня, который он увидел, "совершенно невозможно что-либо исправить".

      Президентские выборы в Афганистане в 2009 и 2014 гг. были настолько пронизаны коррупцией, что в последнем случае тогдашнему госсекретарю Джону Керри пришлось вести переговоры о внеконституционном соглашении для создания новой должности СЕО, чтобы умиротворить Ашрафа Гани и Абдуллу Абдуллу, которые оба объявили о победе.

      Неудивительно, что сегодня спустя месяцы после последних президентских выборов в Афганистане до сих пор не объявлен победитель и те же два кандидата вновь заявляют о своей победе.

      Как утверждает The Washington Post, высшее американское руководство с самого начала и на всех этапах восемнадцатилетнего конфликта знало, что США в этой войне никогда не победят. Они знали, что Пентагон обречен на провал, но никто не предпринял никаких действий, чтобы как можно быстрее закончить войну и вернуть войска домой. Вместо этого они позволили одной администрации за другой пассивно наблюдать, как тысячи американских военнослужащих гибнут и получают ранения без всякой пользы для Америки.

      Вся надежда на то, что данное разоблачение станет тем толчком, который заставит Белый дом, наконец-то, сделать правильный шаг: прекратить войну и остановить бессмысленные жертвы, заключает Даниэль Дэвис.

      Рубрики: Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Афганистан

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