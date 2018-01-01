Как саудиты подавили соседей по Ближнему Востоку?
21:52
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: Совет Федерации активно работает над привлечением инвестиций в регионы
21:44
Гуттереш закрывает глаза на нарушения прав сотрудников ООН со стороны США
21:08
Власти Франции могут не справиться с восстановлением Нотр-Дама
20:19
Приватизация по-ближневосточному
20:17
В России приняты первые стандарты в области искусственного интеллекта
19:50
Глава МЭР раскрыл детали плана приватизации на 2020–2022 годы
19:18
Америка никогда не победит в Афганистане
19:01
Путин: из экономики ресурсы вынули, а на развитие не потратили
18:10
Пленум Верховного суда России расширил понятие взятки
17:44
Турция выделит Министерству обороны Грузии $17 млн
17:39
Путин: есть проблемы в реализации нацпроектов, но цели не изменятся
17:32
Что ждать от новой дивидендной политики "Газпрома"
17:24
Экспорт нефти из Ирака вырос в ноябре на 1,4%
17:21
Китай одобрил ряд инфраструктурных проектов для стимулирования роста
17:17
Путин: нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему
17:00
Годовая инфляция в России замедлилась к 23 декабря до 3,2%
16:45
Силуанов заявил о необходимости вкладывать ФНБ в золото
16:44
Президент Украины утвердил запрет импорта электроэнергии из России
16:42
BMW отзовет 19 тысяч автомобилей в России
16:22
Прибыль госпредприятий Китая в январе-ноябре увеличилась на 5,3%
16:22
Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за 11 месяцев 2019 года снизилась на 15,7%
16:16
Золото снова дороже $1500: готовится к новому рывку
16:08
Правительство России ведет переговоры о продаже Сбербанка
16:05
МИД смягчил риторику: Россия не намерена спешить с санкциями против США, да и не обязана действовать зеркально
15:45
Китай намерен сдерживать риски на рынке арендного жилья
15:40
В Германии боятся Трампа больше, чем Ким Чен Ына
15:33
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году в Санк-Петербурге
15:31
Добыча "РуссНефти" в 2019 году составила 7,118 млн тонн нефти
15:26
Банк России тестирует стейблкойны - обеспеченные активами криптовалюты
15:12
15:12
"Новый банк развития" БРИКС одобрил кредит России на $500 млн
15:04
Китайский экспорт редкоземельных магнитов в США в ноябре упал на 21%
15:03
Введение Россией электронных виз приведет к увеличению турпотока в страну
14:38
РФПИ с испанской Urbaser договорились о проекте переработки мусора за 3 млрд рублей
14:31
Акции Nissan упали на сообщениях о внезапной отставке топ-менеджера
14:15
В России испытали созданный с помощью 3D-принтера авиадвигатель
14:11
"Траст" вернет ЦБ РФ по итогам 2019 года более 100 млрд рублей
13:45
Правительство предложит чиновникам использовать такси вместо служебных машин
13:30
Песков прокомментировал планы Минска по поиску альтернативных поставок нефти
13:29
Биржу для листинга российских санкционных компаний создадут на основе Санкт-Петербургской валютной биржи
13:15
Число средних предприятий в России сократилось на 22%
13:08
Италия вслед за Францией введет цифровой налог
12:50
Сербия завершила укладку труб на своем участке газопровода "Турецкий поток"
12:45
Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут церемонию подписания торгового соглашения
12:35
Производители не хотят отвечать за устройства с российским ПО
12:27
Китай резко увеличил импорт нефти из России
12:18
10 самых дорогих картин, проданных за последние 10 лет
12:14
Цены на бензин в России выросли в 2019 году на 3%
11:45
Число иностранных студентов в России удвоилось
11:43
Рубрики: Ближний Восток
Метки: приватизация, Оман
Как саудиты подавили соседей по Ближнему Востоку?
21:52
Приватизация по-ближневосточному
20:17
Америка никогда не победит в Афганистане
19:01
Экспорт нефти из Ирака вырос в ноябре на 1,4%
17:21
Кувейт и Саудовская Аравия восстановят добычу нефти в нейтральной зоне
24.12 13:48
Президент Сирии отдаст приоритет компаниям РФ в экономических отношениях
23.12 15:43
Иран готовит свой ответ американской "финансовой гегемонии"
22.12 00:01
Война за тотальный контроль над ливийской нефтью
21.12 00:30
Вашингтон поддержал Кипр в его противостоянии с Турцией
20.12 22:00
Новости партнеров