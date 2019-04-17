ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Власти Франции могут не справиться с восстановлением Нотр-Дама

      20:19Распечатать

      Фото: Julien de Rosa/EPA-EFE

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". По оценкам настоятеля собора Парижской Богоматери Патрика Шове, вероятность полноценного восстановления здания после пожара составляет лишь 50%.

      Об этом он заявил в интервью агентству Associated Press. По его словам, "шанс на спасение храма, возможно, составляет 50%". При этом Шове оценил вероятность обрушения строительных лесов, оставшихся после пожара на своды храма, также в 50%.

      Настоятель собора Парижской Богоматери констатировал, что "здание по-прежнему остается очень хрупким" после пожара, произошедшего весной 2019 г. Патрик Шове также отметил, что для начала процесса восстановления храма необходимо полностью убрать строительные леса, и предположил, что сам процесс восстановления здания начнется в 2021 г. После этого, по его мнению, потребуется еще 3 года для того, чтобы обезопасить конструкцию храма от разрушения, что позволит людям находится внутри здания. При этом процесс полного восстановления, если он будет успешным, займет еще больше времени.

      Президент Франции Эммануэль Макрон, во время первого президентского срока которого самому известному готическому храму страны с более чем 850-летней историей был причинен серьезный ущерб в результате пожара, сразу после данного происшествия заявил о том, что "реконструкция храма должна уложиться в 5 лет".

      Ряд французских экспертов восприняли планы Макрона с большим скепсисом, заявив о том, что на восстановление Нотр-Дама может потребоваться до 50 лет.

      Из-за произошедшего в этом году пожара главная рождественская служба Парижа в рамках католического Рождества в ночь с 24 на 25 декабря была впервые за 200 лет проведена в другом здании – церкви Сен-Жермен-Л'Осеруа.

      Рубрики: Европа

      Метки: собор Парижской Богоматери, Патрик Шове

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить