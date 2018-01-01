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      Гуттереш закрывает глаза на нарушения прав сотрудников ООН со стороны США

      21:08Распечатать

      Фото: Andy Katz/Global Look Press/Zuma Press

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Министерство иностранных дел России обратило внимание на то, что действующий глава Организаций Объединенных Наций притворяется, как будто не замечает систематических нарушений в выдаче виз российским сотрудникам ООН со стороны американских властей.

      Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о том, что администрация США фактически продолжает вести "саботаж в отношении российских сотрудников Секретариата ООН в Нью-Йорке". В подтверждение этого она привела ситуации с намеренным затягиванием и отказом в выдаче виз со стороны США. В частности, Мария Захарова отметила, что срок рассмотрения некоторых визовых обращений порой превышает один год.

      В ряде случаев работающим в штаб-квартире ООН российским сотрудникам не продлевают визы, что, по словам представителя МИД, "ставит их в положение, когда они вынуждены завершать контракт и возвращаться в Россию". Тем самым власти США смещают российских сотрудников с постов в ООН, продвигая при этом своих сотрудников.

      Данные действия продолжаются "при явном попустительстве со стороны генерального секретаря ООН А. Гутерреша, который фактически игнорирует нарушение США Устава и Соглашения о местоположении центральных служб ООН".

      Тем самым бывший премьер-министр Португалии, полномочия которого на посту генсека ООН заканчиваются в 2022 г., не может гарантировать соблюдение условий службы и прав сотрудников возглавляемой им организации.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: ООН, визы, МИД РФ, Антониу Гуттереш

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