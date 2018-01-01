В России приняты первые стандарты в области искусственного интеллекта

В России утверждены первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии ("Росстандарт").

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".В частности, приняты стандарты ГОСТ Р 58776-2019 "Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Термины и определения" и ГОСТ Р 58777-2019 "Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра. Методика определения показателей качества распознавания незаконных вложений по теневым рентгеновским изображениям".ГОСТ Р 58776-2019 создает основу для развития интеллектуальных систем, эффективность функционирования которых напрямую зависит от возможности прогнозирования поведения людей. Введенные понятия основываются на отечественных исследованиях и не противоречат мировой терминологии в области намерений и действий людей и интеллектуальных технологий обработки данных.Несмотря на то что принципы интеллектуального анализа данных известны в течение многих лет, с появлением больших данных они получают еще более широкое распространение. При разработке стандарта использован международный опыт применения интеллектуальных технологий обработки данных, позволяющих выявлять содержащиеся в разнородных данных закономерности и представлять результаты в виде моделей и тенденций для принятия соответствующих решений.Целесообразность разработки стандарта вызвана необходимостью обеспечения эффективной коммуникации с человеком интеллектуальных робототехнических систем, включая беспилотные транспортные средства. Взаимодействие интеллектуальных систем предполагает прогнозирование намерений друг друга и выстраивание своего поведения исходя из этого прогноза. Прогноз поведения может быть использован, например, для выявления людей с девиантными и преступными намерениями, что важно при решении задач безопасности.Применение стандарта ГОСТ Р 58777-2019 позволит обеспечить установление единых требований к системам и алгоритмам распознавания незаконных вложений в багаже и ручной клади по теневым рентгеновским изображениям, а также повысить достоверность результатов испытаний систем и алгоритмов.Настоящий стандарт является первым в своей области и учитывает отечественный и мировой опыт по применению и эксплуатации технических средств досмотра, а также различных требований к проводимым испытаниям, показателям качества и верификации данных. В качестве приложений к стандарту даны интегральные показатели качества обнаружения незаконных вложений с помощью систем технического зрения, описаны алгоритмы вычисления неопределенностей, необходимых размеров выборок и объема испытаний, основанные на международных исследованиях по обработке большого массива полученных изображений и повышения точности обнаружения опасных объектов в этом массиве данных.Новые стандарты разработаны Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого в рамках деятельности созданного в 2019 г. технического комитета по стандартизации №164 "Искусственный интеллект" (ТК 164) и вступают в действие с 1 сентября 2020 г.