Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: Совет Федерации активно работает над привлечением инвестиций в регионы

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) активно работает с Советом Федерации над привлечением инвестиций в регионы России, и сегодня проекты фонда покрывают 95% страны.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев в эксклюзивном интервью в студии программы "Курс дня" рассказал о создании карты инвестиционных возможностей регионов и о том, как РФПИ помогает региональным центрам по привлечению инвестиций быть еще более эффективными в структурировании проектов и привлечении средств инвесторов."Более 90% инвестиций РФПИ за пределами Москвы. Мы покрываем более 95% регионов России и активно работаем со многими командами губернаторов, чтобы все больше и больше инвестиций приходило в регионы, в том числе нам очень активно помогает Совет Федерации, Валентина Ивановна Матвиенко, которая активно тоже продвигает эту работу", - сказал Дмитриев.Глава РФПИ добавил, что для отбора наиболее интересных и перспективных проектов был создан центр по привлечению инвестиций в регионы, который активно работает с региональными агентствами."Мы активно сейчас продвигаем множество региональных проектов, мы создали карту инвестиционных возможностей регионов, мы рассматриваем очень много региональных заявок и в том числе инвестируем в большое количество проектов, а также обучаем и помогаем региональным центрам по привлечению инвестиций быть еще более эффективными по структурированию проектов и привлечению средств. Потому что мы действительно видим, что средства готовы приходить в регионы, но очень важно, чтобы проекты были качественно структурированы, отобраны и показывали бы хорошую доходность", - отметил Дмитриев.В ноябре РФПИ совместно с Советом Федерации провел форум "Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее", который был посвящен ключевой теме социально-экономического развития страны – реализации Национальных проектов РФ. В ходе форума более 600 представителей из 79 регионов обсуждали вопросы привлечения частного капитала для достижения целей национального развития и реализации национальных проектов.