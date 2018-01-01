Как саудиты подавили соседей по Ближнему Востоку?

Пользуясь тем, что Саудовская Аравия — богатое нефтью королевство, кронпринц заставляет некогда близких союзников подчиняться лидерству Эр-Рияда.

Трудный выбор

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика".Если хотите увидеть внешние достижения Саудовской Аравии, поезжайте по дороге MA Jinnah, которая проходит через коммерческое сердце Карачи, крупнейшего города Пакистана.Всякий раз, когда между мусульманами-шиитами и суннитами растет напряженность, на стенах школ и торговых центров, расположенных вдоль оживленной улицы, появляются граффити с оскорблениями.Оскорбления в отношении саудитов, правителей королевства закрашиваются, и на следующий день появляются граффити с осуждением верховного лидера Ирана Али Хаменеи.Защитники Саудовской Аравии на улицах Карачи принадлежат религиозным школам, которые Эр-Рияд финансировал долгие годы.Однако в этом месяце в центре внимания – степень его влияния на внешнюю политику Пакистана. Интересно, как богатое нефтью арабское государство может выкручивать руки дружественным странам?Исламабад столкнулся с тем, что трудно отменить участие во встрече мусульманских лидеров в Малайзии. Саммит в Куала-Лумпуре 18-21 декабря был воспринят как вызов Организации исламского сотрудничества, базирующейся в Джидде.В последний момент премьер-министр Имран Хан, который наряду со своим малайзийским коллегой Махатиром Мохамадом с энтузиазмом продвигал это мероприятие, отступил. Это произошло, вскоре после того, как он встретился с кронпринцем Саудовской Аравии бин Салманом."Внешняя политика не может считаться независимой, если вы сильно зависите от финансовой помощи из одного региона. Экономика Пакистана сейчас испытывает серьезный кризис. В такой ситуации мало что можно сделать", - отметил Шайста Табассум, эксперт по международным отношениям в Карачи.Правительство Хана получило бэйлаут на $6 млрд от Эр-Рияда спустя несколько месяцев после его прихода к власти в прошлом году.Исламабад может столкнуться с серьезными последствиями, если расстроит саудитов.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, один из ключевых сторонников инициативы в Куала-Лумпур, отмечает, что Эр-Рияд пригрозил депортировать миллионы пакистанских рабочих, чтобы сдержать Хана.Это уже не первый случай, когда правители Саудовской Аравии используют свои нефтедоллары, пытаясь заставить другие страны принять их позицию в международных делах.Табассум говорит, что Саудовская Аравия во главе с бен Салманом упорно пытается позиционировать себя как лидера суннитского мусульманского мира.После того как Саудовская Аравия и ОАЭ ввели экономическую и дипломатическую блокаду против своего бывшего союзника по Персидскому заливу, Катара, они были уверены, что и другие мусульманские страны последуют их примеру.Сомали объявила о том, что занимает нейтральную позицию по этому вопросу. Саудовская Аравия предложила стране $80 млн. Могадишо продолжил следовать собственным иностранным курсом, Эр-Рияд в одностороннем порядке признал паспорта из Сомалиленда - региона, стремящегося обрести независимость от Сомали.Скачок цен на нефть с 2004 по 2014 гг. поддержал финансовую мощь Саудовской Аравии, которую королевство использовало для усиления своего влияния на международной арене. Так, за последние 10 лет Эр-Рияд потратил $33 млрд в качестве гуманитарной помощи в 78 странах.Крупнейшими получателями этой помощи стали Нигер и Мавритания, поспешившие разорвать дипломатические отношения с Катаром, несмотря на отсутствие двусторонних разногласий.В Судане Саудовскую Аравию раскритиковали за поддержку военных генералов, которые обвиняются в насильственной попытке подавить народное восстание в этом году.Высокопоставленным суданским военным лидерам был оказан официальный прием в Саудовской Аравии и ОАЭ, когда на улицах Дарфура были убиты десятки людей.Два арабских союзника пообещали $3 млрд Вооруженным силам Судана, являющимся частью возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, противостоящей войне в Йемене.Как и Пакистан, Иордания — еще одна мусульманская страна, которая должна противостоять давлению Саудовской Аравии, пытаясь проводить независимую внешнюю политику.Борясь с сирийскими беженцами, высоким уровнем безработицы и постоянным дефицитом бюджета, Амман получил от Эр-Рияда помощь и кредиты на миллиарды долларов.Около 650 тыс. иорданских эмигрантов работают в Саудовской Аравии и отправляют домой денежные переводы в иностранной валюте.С момента появления бен Салмана деньги Саудовской Аравии начали выдаваться на определенных условиях.Иордания говорит, что ее экономические проблемы усилились, когда ее политика разошлась с саудовской политикой в вопросе "Братьев-мусульман", Катара и палестинского государства.В некоторых случаях политиков обвиняют в чрезмерной роли, которую саудовские правители играют в их странах.Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, который сейчас находится под следствием, стремился укрепить связи с Саудовской Аравией. Когда его спросили об источнике $700 млн, загадочным образом попавшим на его счет, он настаивал на том, что это было пожертвование Саудовской Аравии."Почему Наджиб так стремится укрепить связи с Саудовской Аравией? Потому что политика Саудовской Аравии позволяет ему оставаться у власти, даже несмотря на то, что это связано с коррупцией. Подобная доктрина лишь узаконивает положение деспотических лидеров, позволяя контролировать мусульманских граждан", - сказал Ахмад Фарук Муса, возглавляющий аналитический центр Islamic Renaissance Front в Куала-Лумпуре.