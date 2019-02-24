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      Власти Японии почти втрое увеличили прогноз по затратам на перенос базы ВВС США на Окинаве

      25.12 23:32Распечатать

      Фото: Jiji Press/AFP

      Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика". Вместо ожидавшихся ранее расходов в 350 млрд иен ($3,2 млрд) создание новой инфраструктуры для переноса базы США Футемма в префектуре Окинава, по новым оценкам, составит 930 млрд иен ($8,5 млрд).

      Об этом со ссылкой на заявление министра обороны Японии Таро Коно по итогам заседания экспертной группы в среду, 25 декабря, сообщили ряд японских СМИ.

      Изначальное соглашение о переносе базы из окрестностей Наха, крупнейшего города и административного центра Окинавы, в Хэноко, восточный район Окинавы, поблизости от города Наго было достигнуто между США и Японией еще в 1996 г.

      Местные власти в течение долгого времени выступали против данного решения и согласились с решением правительства Японии лишь в 2013 г. Тогда же были озвучены первые официальные прогнозы по затратам и времени строительства новой базы. Ожидалось, что для строительства новой военной инфраструктуры потребуется около 350 млрд иен ($3,2 млрд), при этом работы будут завершены к 2022 фискальному году.

      Данные планы были сорваны еще на начальном этапе, когда в 2015 г. губернатор Окинавы Такэси Онага выступил против строительства нового военного объекта вблизи Наго, а также инициировал ряд судебных разбирательств, в том числе обратившись в Верховный суд Японии с требованием отменить решение властей страны по созданию данного объекта на территории подконтрольной ему префектуры. Онага умер в августе 2018 г., не сумев добиться отмены данного решения. Но при этом данное противодействие местных властей, подкрепленное протестами местного населения, фактически заморозило процесс строительства новой военной базы для США на японской территории.

      Согласно новым оценкам руководства Японии, представленным 25 декабря 2019 г., стоимость проекта переноса базы ВВС США теперь составляет 930 млрд иен ($8,5 млрд). При этом на выполнение работ потребуется 12 лет, что предполагает их завершение в начале 2030-х гг.

      Под руководством действующего губернатора префектуры Окинава Денни Тамаки в феврале 2019 г. был проведен референдум, результаты которого показали, что против создания нового военного объекта США на территории острова выступили 72% от общего числа жителей Окинавы, обладающих правом голоса.

      Рубрики: ВПК, Юго-восточная Азия, Австралия, Будущее

      Метки: США, прогнозы, Таро Коно, Окинава

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