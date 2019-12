Китайский хакер, взламывавший компании в США, теперь преподает компьютерную безопасность

Китайский программист, осужденный в этом году в США за торговлю вредоносным программным обеспечением, связанным с крупными взломами, вернулся на свое старое место работы: преподавание компьютерных курсов в средней школе, в том числе и по интернет-безопасности.

Москва, 25 декабря - "Вести.Экономика"Ю Пинган провел 18 месяцев под стражей в Сан-Диего после того, как признал себя виновным в совершения компьютерного взлома. Преподаватель средней школы был задержан в августе 2017 года. Как сообщил представитель Министерства юстиции США, гражданин Китая обвинялся федеральными властями в участии в масштабной атаке с использованием компьютерного вируса Sakula.Первая информация об этой троянской программе появилась в 2012 году. В 2014 году группа злоумышленников, среди которых, по версии американских властей, был Ю Пинган, нашла уязвимость в системе защиты управления персоналом в правительстве США. С помощью вируса Sakula злоумышленники похитили данные о допуске к секретной информации миллионов американских госслужащих.В феврале федеральный судья приговорил Ю Пингана к тюремному заключению и разрешил ему вернуться в Китай. Жертвами хакерской атаки стали поставщик микрочипов Qualcomm Inc, аэрокосмическая и оборонная компания Pacific Scientific Energetic Materials Co и игровая компания Riot Games, согласно решению суда. То, что было украдено в ходе кибератаки не было раскрыто в публичных судебных отчетах.Компания Qualcomm отказалась от комментариев. Пресс-секретарь Riot Games заявил, что компания не потеряла никаких данных. Pacific Scientific не ответила на запросы о предоставлении комментариев.Ю Пинган специализируется на безопасности компьютерных сетей и программировании, согласно судебным записям. Хакер в ходе судебных разбирательств раскрыл редкое ПО под названием Sakula, которое предоставляло хакерам удаленный контроль над компьютерами. Неясно точно, кто является автором вредоносной программы и как Ю Пинган ее получил.Вирус Sakula связывают с некоторыми из самых известных кибератак десятилетия. В дополнение к атакам, подробно описанным в деле против Ю Пингана, Sakula использована при взломе американской медицинской страховой компании Anthem Inc, когда были раскрыты миллионы записей о пациентах, и Управления по работе с персоналом США, когда была скомпрометирована личная информация миллионов нынешних и бывших американских государственных служащих и подрядчиков. Китайский хакер не был обвинен в причастности к этим двум случаям.Его обвинение было одним из серии уголовных дел против граждан Китая, которых Вашингтон обвиняет в согласованной кампании министерства безопасности Китая по краже технологий у западных компаний.В другом деле, связанном с вредоносной программой Sakula, США в прошлом году утверждали, что два китайских офицера разведки и группа завербованных хакеров неоднократно вторгались в компьютерные системы западных компаний на протяжении более пяти лет.Многие из китайских подсудимых, участвовавших в серии дел о взломе, так и не были задержаны. Ю Пинган - один из немногих предполагаемых китайских хакеров, которые были арестованы и осуждены в США.Помимо тюремного заключения, Ю Пингану было предписано выплатить почти $1,1 миллиона в качестве компенсации пяти компаниям, ставшим жертвами взлома. Согласно приговору, штраф должен был выплачиваться частями по $100 в месяц без процентов. График выплаты займет более 900 лет.Министерство иностранных дел Китая заявило лишь следующее: "Мы решительно выступаем против любых видов кибератак, и мы расследуем и пресекаем любые кибератаки, происходящие внутри Китая или с использованием китайской интернет-инфраструктуры".Представители МИДа Китая добавили, что им ничего не известно о других делах, в которых утверждается, что китайцы взламывают американские компании, и обвинили Вашингтон в демонстрации "менталитета холодной войны" в своих преследованиях.В прошлом месяце агентство Reuters обнаружило Ю Пингана в Шанхайском Коммерческом колледже - государственном профессионально-техническом училище в центре Шанхая. Американские чиновники сообщили агентству Reuters, что Ю Пинган преподавал там до своего ареста.Экс-хакер преподает как минимум два компьютерных курса, в том числе один под названием "Базовый английский для обеспечения безопасности в Интернете". Один из его бывших учеников, который сейчас служит в китайских вооруженных силах, сказал, что не может ответить на вопросы о Ю Пингане по "политическим причинам" и что школа поручила ему не обсуждать этот вопрос.В ноябре корреспондент агентства Reuters увидел Ю Пингана в кампусе колледжа. Он отказался отвечать на вопросы, после чего, позвонил сотруднику школы, который прибыл с охранником и проводил репортера за пределы кампуса. Представитель колледжа назвал ситуацию Ю Пингана личным вопросом, не имеющим отношения к его работе в колледже.