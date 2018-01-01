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      Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России

      04:52Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика" Министр энергетики отметил, что никто из компаний не просил компенсацию в связи с сокращением добычи.

      “По нашим оценкам, благодаря сделке ОПЕК+ и сопровождающему ее росту цен на нефть бюджет получил за три года 6,2 трлн рублей дополнительных доходов”, - заявил глава российского Минэнерго в интервью РБК.

      Александр Новак не исключил возможного увеличения Россией добычи в рамках сделки в случае возникновения дополнительного спроса на рынке. По словам министра, у отечественных компаний есть для этого соответствующий потенциал роста. Особенно у “Роснефти” и “Газпромнефти”.

      При этом как отметил глава энергетического ведомства, никто из компаний не просил у государства компенсаций из-за необходимости дополнительно сокращать добычу в рамках сделки. Александр Новак подчеркнул, что льготы для Приобского месторождения со сделкой не связаны.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, недавно Минфин предложил правительству новую схему по предоставлению налогового вычета по НДПИ для Приобского месторождения. Его запасы относятся к трудноизвлекаемым. В обмен на льготы, предоставляемые за счет вычетов из НДПИ “Роснефть” и “Газпромнефть”, занимающиеся разработкой месторождения обещают увеличить инвестиции в его освоение.

      Александр Новак также отметил, что связи между решением ОПЕК+ увеличить объемы сокращения добычи и IPO Saudi Aramco нет. “Думаю, что это скорее совпадение. Мы еще летом обсуждали, что нужно будет увеличить сокращение добычи, так как в первом квартале 2020 года может случиться падение спроса, и на рынке возникнет профицит нефти. Сократить добычу предлагали министры разных стран, в том числе и Саудовской Аравии, но это было общее решение. Никто не знал, что именно в декабре пройдет IPO Saudi Aramco”, - пояснил министр.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Россия, Саудовская Аравия, Saudi Aramco, Александр Новак, Минэнерго РФ, поступления в бюджет, ОПЕК+, "Роснефть", "Газпромнефть", Приобское месторождение

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