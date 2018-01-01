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      Сирия хочет судиться с США из-за разграбления нефтяных ресурсов

      05:18Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика" Страна приступила к геологоразведочным работам совместно с российскими компаниями.

      Фото: SANA HANDOUT/ EPA-EFE

      По словам советника президента Сирии по политическим вопросам и СМИ Бусейны Шаабан, Дамаск изучает возможность подачи в международный суд иска против Вашингтона из-за разграбления нефтяных ресурсов страны.

      “Сирия рассматривает возможность подачи международного иска против Соединенных Штатов в связи с тем, что они воруют сирийскую нефть”, - сказала Шаабан в интервью панарабскому телеканалу Al Mayadeen.

      Она также сообщила, что страна приступила к геологоразведочным работам на своих месторождениях совместно с российскими компаниями. “Я впервые говорю об этом”, - подчеркнула советник президента Сирии. Она отметила, что сирийские власти несколько лет готовили этот процесс, однако не сообщила, о каких конкретно компаниях идет речь.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, по словам главы МИД Сирии Валида Муаллема, в соответствии с решением президента Башара Асада, при выстраивании экономических отношений Дамаск намерен отдать приоритет российским компаниям.

      Ранее, как сообщал наш портал, президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты могут распоряжаться сирийской нефтью по собственному усмотрению. “ИГ пыталась сохранить контроль над нефтью, а теперь ее полностью контролируем мы. Откровенно говоря, мы пользуемся значительной поддержкой большого числа разных людей. По большому счету, единственные наши военные, которые остаются на этой территории, - это те, кто охраняет нефть. Нефть у нас, и мы можем делать с ней, что хотим”, - заявил американский лидер.

      Рубрики: Энергетика, Ближний Восток, США и Канада

      Метки: США, Россия, суд, Сирия, Дональд Трамп, Бусейна Шаабан, разграбление ресурсов

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