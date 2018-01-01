Министр образования Италии подал в отставку из-за нехватки финансирования
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Сколько денег принес инвесторам 2019 год?
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Компания PickPoint купила сеть постаматов QIWI
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Отели Гонконга пустуют в Рождество, несмотря на падение цен
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Минфин нашел источники финансирования проектов "Новатэка"
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Топ-10 самых посещаемых курортов России в 2019 году
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Глава Минэнерго назвал сроки ликвидации "грязной нефти"
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ФАС пообещала, что коммуналка не будет дорожать дважды в год
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Старение населения и торговые войны бьют по финансовой устойчивости домохозяйств Кореи
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Новак назвал сроки финализации договоренностей России и Украины
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Без суда и следствия: Китай может отменить наказание для работников секс-индустрии
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Сирия хочет судиться с США из-за разграбления нефтяных ресурсов
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Новак оценил экономический эффект сделки ОПЕК+ для России
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Власти Японии почти втрое увеличили прогноз по затратам на перенос базы ВВС США на Окинаве
25.12 23:32
Китайский хакер, взламывавший компании в США, теперь преподает компьютерную безопасность
25.12 21:56
Как саудиты подавили соседей по Ближнему Востоку?
25.12 21:52
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев: Совет Федерации активно работает над привлечением инвестиций в регионы
25.12 21:44
Гуттереш закрывает глаза на нарушения прав сотрудников ООН со стороны США
25.12 21:08
Власти Франции могут не справиться с восстановлением Нотр-Дама
25.12 20:19
Приватизация по-ближневосточному
25.12 20:17
В России приняты первые стандарты в области искусственного интеллекта
25.12 19:50
Глава МЭР раскрыл детали плана приватизации на 2020–2022 годы
25.12 19:18
Америка никогда не победит в Афганистане
25.12 19:01
Путин: из экономики ресурсы вынули, а на развитие не потратили
25.12 18:10
Пленум Верховного суда России расширил понятие взятки
25.12 17:44
Турция выделит Министерству обороны Грузии $17 млн
25.12 17:39
Путин: есть проблемы в реализации нацпроектов, но цели не изменятся
25.12 17:32
Что ждать от новой дивидендной политики "Газпрома"
25.12 17:24
Экспорт нефти из Ирака вырос в ноябре на 1,4%
25.12 17:21
Китай одобрил ряд инфраструктурных проектов для стимулирования роста
25.12 17:17
Путин: нет уверенности в том, что большинство россиян ощущают перемены к лучшему
25.12 17:00
Годовая инфляция в России замедлилась к 23 декабря до 3,2%
25.12 16:45
Силуанов заявил о необходимости вкладывать ФНБ в золото
25.12 16:44
Президент Украины утвердил запрет импорта электроэнергии из России
25.12 16:42
BMW отзовет 19 тысяч автомобилей в России
25.12 16:22
Прибыль госпредприятий Китая в январе-ноябре увеличилась на 5,3%
25.12 16:22
Чистая прибыль ВТБ по РСБУ за 11 месяцев 2019 года снизилась на 15,7%
25.12 16:16
Золото снова дороже $1500: готовится к новому рывку
25.12 16:08
Правительство России ведет переговоры о продаже Сбербанка
25.12 16:05
МИД смягчил риторику: Россия не намерена спешить с санкциями против США, да и не обязана действовать зеркально
25.12 15:45
Китай намерен сдерживать риски на рынке арендного жилья
25.12 15:40
В Германии боятся Трампа больше, чем Ким Чен Ына
25.12 15:33
Саммиты ШОС и БРИКС пройдут в 2020 году в Санк-Петербурге
25.12 15:31
Добыча "РуссНефти" в 2019 году составила 7,118 млн тонн нефти
25.12 15:26
Банк России тестирует стейблкойны - обеспеченные активами криптовалюты
25.12 15:12
25.12 15:12
"Новый банк развития" БРИКС одобрил кредит России на $500 млн
25.12 15:04
Китайский экспорт редкоземельных магнитов в США в ноябре упал на 21%
25.12 15:03
Введение Россией электронных виз приведет к увеличению турпотока в страну
25.12 14:38
РФПИ с испанской Urbaser договорились о проекте переработки мусора за 3 млрд рублей
25.12 14:31
Фото: The Atlantic
Отели Гонконга пустуют в Рождество, несмотря на падение цен
07:24
Старение населения и торговые войны бьют по финансовой устойчивости домохозяйств Кореи
05:52
Без суда и следствия: Китай может отменить наказание для работников секс-индустрии
05:28
Власти Японии почти втрое увеличили прогноз по затратам на перенос базы ВВС США на Окинаве
25.12 23:32
Китай одобрил ряд инфраструктурных проектов для стимулирования роста
25.12 17:17
Прибыль госпредприятий Китая в январе-ноябре увеличилась на 5,3%
25.12 16:22
Китай намерен сдерживать риски на рынке арендного жилья
25.12 15:40
Дональд Трамп и Си Цзиньпин проведут церемонию подписания торгового соглашения
25.12 12:35
Китай резко увеличил импорт нефти из России
25.12 12:18
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