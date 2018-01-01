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      Без суда и следствия: Китай может отменить наказание для работников секс-индустрии

      05:28Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика" Сейчас задержанных представительниц этого бизнеса, а также их клиентов приговаривают к принудительному труду: изготовлению игрушек и предметов домашнего обихода.

      Фото: The Atlantic

      Власти Китая могут отменить внесудебное заключение под стражу работников секс-индустрии или их клиентов, известное как “опеки и воспитания” (C&E), сообщает South China Morning Post. Эксперты называют это давно назревшим шагом.

      Систему ввели еще в 1980-х годах на территории материкового Китая, где проституция является незаконной. Как самих представительниц бизнеса, так и их клиентов могли содержать под стражей без суда от полугода до двух лет в специальных центрах, находящихся под контролем полиции. Там же задержанные занимались принудительным трудом: например, они изготавливали игрушки и предметы домашнего обихода.

      По данным неправительственной организации Asia Catalyst, в период с 1987 по 2000 год в подобных центрах под стражей содержались более 300 тыс. человек.

      Официальной статистики по количеству задержанных нет. Однако китайские СМИ отмечают их неуклонное сокращение в последние годы: из-за этого несколько центров содержания были даже закрыты.

      Наказание для задержанных проституток и их клиентов было сопоставимо с другими внесудебными мерами: перевоспитание через принудительный труд предназначалось для мелких преступников. Его отменили в 2013 году. А принудительную “опеку” с содержанием в специализированных центрах и дальнейшей репатриацией применяли в отношении нелегальных трудящихся-мигрантов. Эту меру отменили еще в 2003 году.

      По информации агентства Синьхуа, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, рассматривает законопроект об отмене системы C&E. Его могут принять уже к 28 декабря.

      По информации Beijing News, Комиссия по законодательным вопросам ВСНП рекомендовала начать пересмотр системы еще в 2018 году. Представивший на этой неделе законодательную инициативу заместитель министра общественной безопасности Ван Сяохун отметил, что лучше это “сделать поздно, чем никогда”. “Отмена системы “опеки и воспитания” для тех, кто занимается проституцией, соответствует идее верховенства закона и защиты прав человека”, - заявил чиновник.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, ВСНП, проституция, секс-индустрия, лишение свободы, C&E , принудительный труд, внесудебное задержание, "опека и воспитание"

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