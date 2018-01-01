Новак назвал сроки финализации договоренностей России и Украины

Министр отметил, что изначально у стран были очень разные позиции.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика"“В последние несколько недель "Газпром", "Нафтогаз" и "Оператор газотранспортной системы Украины" интенсивно работали, чтобы подготовить межоператорское соглашение, где прописаны все условия взаимодействия двух газотранспортных систем, и транспортный договор. Рассчитываем, что на этих выходных наши компании финализируют эти документы”, - рассказал глава российского Минэнерго в интервью РБК.Он отметил, что в протоколе двух стран обозначены минимальные объемы транзита, однако в случае необходимости их можно будет увеличить.“Изначально у нас были очень разные позиции: мы предлагали заключить контракт на срок от одного до трех лет и прокачку 25-35 млрд куб. м в год, а украинские коллеги - десятилетний контракт и как можно больший объем прокачки. Это были стартовые переговорные позиции”, - отметил министр.По словам Александра Новака, Москва может рассмотреть возможность участия в финансировании модернизации украинской ГТС, если будет соответствующий запрос от Киева. Однако пока этот вопрос не поднимался.“Как вы помните, еще во времена президента Кучмы обсуждалось создание СП, которое будет эксплуатировать украинскую ГТС, и мы даже подписали соответствующее соглашение. Если соответствующие предложения поступят, мы их обсудим”, - добавил Новак. Он также отметил, что достигнутые между Москвой и Киевом договоренности создают стимул для того, чтобы оператор газотранспортной системы не просто оставался монополистом, но и снижал издержки, создавал лучшие условия на прокачку газа.