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      Старение населения и торговые войны бьют по финансовой устойчивости домохозяйств Кореи

      05:52Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика" Это происходит несмотря на самый медленный рост задолженности за 15 лет.

      Центробанк Южной Кореи отмечает снижение финансовой устойчивости домохозяйств, несмотря на замедление темпов роста заимствований, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на отчет регулятора, направленный в парламент страны.

      Непогашенный долг домохозяйств, включая кредитные расходы, на конец сентября составил 1572,7 триллиона вон ($1,35 трлн), что на 3,9% больше, чем годом ранее, сообщает BOK. Этот показатель - наименьший со второго квартала 2004 года, когда общий долг домохозяйств вырос на 2,7%по сравнению с прошлым годом.

      Тем не менее, финансовая стабильность местных домохозяйств в период с июля по сентябрь этого года ухудшилась по сравнению предыдущими тремя месяцами, отмечает регулятор. В частности он сообщает о росте уровня дефолтов небанковских кредиторов.

      Частично Банк Кореи связывает ситуацию с ростом числа пожилых людей среди населения. По состоянию на конец сентября, соотношение долга к располагаемому доходу людей в возрасте 60 лет и старше составило 212,6%, что значительно выше, чем средние показатели в 164,4% и 189,8% для более молодых возрастных групп, сообщают в BOK.

      “Несмотря на замедление роста долга домохозяйств, соотношение долгов к располагаемым доходам домохозяйств в конце сентября выросло на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 160,3% из-за снижения доходов”, - отмечает корейский регулятор.

      Кроме того, эксперты центробанка указывают на то, что еще одним источником проблем может стать замедление экономического роста в стране.

      По данным BOK, общий объем заимствований местными домохозяйствами и компаниями на конец сентября составил 194,5% от номинального ВВП страны, что на 8,2% больше, чем годом ранее.

      Четвертая по величине экономика Азии, по оценкам BOK, в этом году вырастет на 2%, что будет самым медленным ростом с 2009 года, когда он составил 0,7% в годовом исчислении. В отличие от долгов домохозяйств, корпоративные займы в третьем квартале резко выросли по сравнению с предыдущим годом: на 8,5% до 1,153 трлн вон.

      Такое повышение последовало за двумя сокращениями ставок со стороны Банка Кореи в июле и октябре. Как писали “Вести. Экономика”, планка в итоге опустилась до рекордно низкого уровня в 1,25%, при этом регулятор сигнализировал о возможном дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики.

      Все это происходит на фоне неуклонного сокращения экспорта, что также, привело к серьезному падению продаж и прибыли местных компаний.

      Экспорт Южной Кореи по состоянию на ноябрь снижался в течение 12 месяцев подряд. Никаких иллюзий относительно декабря у экспертов нет: они ожидают, что этот месяц станет 13-м по счету, отмечая, что в первые 20 дней месяца поставки уже упали на 2% в годовом исчислении.

      “Власти страны должны следить за возможностью расширения корпоративных кредитных рисков в будущем, так как кредитные рейтинги местных компаний начинают демонстрировать признаки ослабления, в то время как их финансовая стабильность может ухудшаться”, - отмечают в BOK.

      При этом центральный банк сообщил, что по состоянию на конец ноября иностранные инвесторы приобрели местные акции и облигации на сумму около $10,4 млрд.

      “Иностранные инвестиции в акции в первой половине года, в основном, росли, но с августа они снижались из-за сохраняющейся неопределенности, вызванной торговым спором между США и Китаем и экономическим спадом в других крупных экономиках”, - говорится в сообщении.

      Рубрики: ЦБ мира, Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Южная Корея, Банк Кореи, торговые войны, долг домохозяйств, старение населения, финансовая устойчивость домохозяйств, BOK, пожилые люди

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