ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      ФАС пообещала, что коммуналка не будет дорожать дважды в год

      06:04Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика" В 2020 году плата за коммунальные услуги в России вырастет в среднем на 4%.

      Как рассказали в службе “Известиям”, повышение тарифов произойдет 1 июля, затем их индексация будет проводиться раз в год. В 2019 году повышение прошло дважды: с 1 января и 1 июля из-за повышения НДС на 2%, отмечает издание.

      В октябре кабмин утвердил пределы повышения платы за услуги ЖКХ в 2020 году. Согласно его распоряжению, в Москве во втором полугодии тариф вырастет более чем на 5%, а Московской области — на 4,1%.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, мэрия столицы сообщила о том, что с 1 июля 2020 года тарифы на коммунальные услуги (газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) в Москве вырастут в среднем на 3,7%.

      Больше всего планка поднимется в Чечне - на 6,5%, а наименьшая индексация предусмотрена в Ненецком автономном округе (2,4%). В распоряжении кабмина значится, что в первом полугодии 2020 года индексацию проводить не будут.

      Рубрики: Регионы России, Недвижимость

      Метки: Россия, ФАС, коммунальные платежи, индексация тарифов, рост коммуналки, тарифы на коммунальные услуги

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить