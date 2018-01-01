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      Глава Минэнерго назвал сроки ликвидации "грязной нефти"

      06:05Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика" По словам Александра Новака, ее объем уже значительно уменьшился.

      Министр энергетики РФ Александр Новак дал оценку ликвидации последствий загрязнений нефтепровода “Дружба”. По его словам, грязную нефть могут убрать до середины 2020 года.

      “Сейчас мы значительно уменьшили количество загрязненной нефти и, думаю, до середины 2020 года уберем оставшиеся объемы”, - заявил Новак в интервью РБК.

      Как писали ранее “Вести. Экономика”, о полной очистке польских нефтепроводов от загрязненного сырья еще в сентябре сообщила компания PERN, являющаяся местным оператором “Дружбы”.

      В апреле 2019 г. в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти.

      В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша частично возобновила прокачку 10 июня, а с 1 июля поставки по "Дружбе" были восстановлены полностью.

      Рубрики: Энергетика

      Метки: Россия, Белоруссия, Александр Новак, Минэнерго РФ, ликвидация последствий, нефтепровод "Дружба", грязная нефть

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