Топ-10 самых посещаемых курортов России в 2019 году

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru выявил самые посещаемые черноморские курорты России в этом году.

1. Ялта — 3137,9 рублей / 6,3 ночи



Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой. Ялта — курорт и порт на Южном берегу Крыма. Жители города не зря называют Ялту огромным музеем под открытым небом, в самой же Ялте достопримечательностью является в первую очередь сам город.Созданный как место отдыха русского дворянства город состоит из имений и особняков, вписанных в горный ландшафт и объединенных между собой более поздней застройкой.

2. Феодосия — 2336,9 рублей / 6,5 ночи



Феодосия — климатобальнеологический курорт.



Здесь есть пляжи, минеральные источники, грязевые лечебницы, известные санатории и дома отдыха. Феодосия — город в Крыму, на юго-восточном побережье Черного моря.Феодосия — климатобальнеологический курорт.Здесь есть пляжи, минеральные источники, грязевые лечебницы, известные санатории и дома отдыха.

3. Сочи — 2201,3 рублей / 8,5 ночи



На сегодняшний день Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц. Сочи — город в России, расположен на северо-восточном побережье Черного моря в Краснодарском крае.На сегодняшний день Сочи — всесезонный курорт международного уровня; на его территории ведут деятельность 705 классифицированных средств размещения, в их числе 66 санаториев, 20 пансионатов и баз отдыха, 1 бальнеолечебница и 618 гостиниц.

4. Евпатория — 2340,3 рублей / 8,9 ночи



Из природных лечебных факторов следует отметить уникальные грязи и рапу, морские и минеральные воды, воздух и солнце, песок и целебные растения.



В черте города и в прилежащих местах по береговой линии расположены многочисленные мелкопесчаные пляжи. Евпатория — город-курорт на западе Крыма.Из природных лечебных факторов следует отметить уникальные грязи и рапу, морские и минеральные воды, воздух и солнце, песок и целебные растения.В черте города и в прилежащих местах по береговой линии расположены многочисленные мелкопесчаные пляжи.

5. Алушта — 2684,6 рублей / 7,3 ночи



Достопримечательности здесь есть в большом количестве, равно как и руины византийской крепости Алустон, и мечеть ХIX в., и храм, построенный во имя Всех крымских святых и Феодора Стратилата. Алушта — город-курорт на южном берегу Крыма.Достопримечательности здесь есть в большом количестве, равно как и руины византийской крепости Алустон, и мечеть ХIX в., и храм, построенный во имя Всех крымских святых и Феодора Стратилата.

6. Севастополь — 2438,5 рублей / 4,8 ночи



В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.



Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции. Севастополь — город на юго-западе Крымского полуострова, на побережье Черного моря.В Севастопольском регионе располагается 49 км пляжей, работают более 80 гостиниц и более 200 гостевых домов, 4 санатория-профилактория, 9 пансионатов, 4 автокемпинга, 10 яхт-клубов и более 10 дайвинг-центров, более 80 баз отдыха и объектов, приравненным к ним.Богатое военное историческое наследие обусловило развитие военного туризма в городе. Большой привлекательностью отличаются военно-исторические реконструкции.

7. Судак — 2300,5 рублей / 7 ночей



Судак — климатический приморский курорт. Показания — заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, функциональные заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.



Судак — единственный город в Крыму, в котором есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника. Судак — город республиканского подчинения в юго-восточном Крыму, на берегу Черного моря, традиционный центр производства вин и курорт.Судак — климатический приморский курорт. Показания — заболевания органов дыхания нетуберкулезного характера, функциональные заболевания нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания и т. д.Судак — единственный город в Крыму, в котором есть пляжи из кварцевого песка и минеральная сульфатно-гидрокарбонатная вода из местного источника.

8. Анапа — 2086 рублей / 8,6 ночи



В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства.



Большое количество санаториев, которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц.



Протяженность пляжа составляет 42 км песчаного и 12 км галечного. Анапа — курортный город на юге России, расположен у побережья Черного моря в Краснодарском крае.В городе-курорте Анапа развита инфраструктура отдыха и гостеприимства.Большое количество санаториев, которые работают круглогодично, пансионатов, баз отдыха, больших и малых гостиниц.Протяженность пляжа составляет 42 км песчаного и 12 км галечного.

9. Алупка — 2473,3 рублей / 7,6 ночи



В Алупке действуют здравницы: санаторий Министерства обороны России (лечение органов дыхания), детский санаторий "Алупка", санаторий матери и ребенка "Южнобережный" (общесоматический профиль), детский санаторий им. А. Боброва, где лечат костный туберкулез у детей. Алупка — город на южном берегу Крыма.В Алупке действуют здравницы: санаторий Министерства обороны России (лечение органов дыхания), детский санаторий "Алупка", санаторий матери и ребенка "Южнобережный" (общесоматический профиль), детский санаторий им. А. Боброва, где лечат костный туберкулез у детей.

10. Геленджик — 2259 рублей / 7,6 ночи



Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 м.



В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною 1 тыс. м и площадью 5,5 га. Геленджик — город на юге России, в Краснодарском крае. Крупный курорт на Черноморском побережье Кавказа.Береговая полоса курорта Геленджик включает 114 пляжных зон галечного типа, общая протяженность пляжей составляет 20 423 м.В центре Геленджикской бухты создан искусственный песчаный пляж длиною 1 тыс. м и площадью 5,5 га.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".По данным Tvil.ru, туристы бронировали отдых на море в 2019 году на период от 4,8 до 8,9 ночи и тратили на проживание, в среднем, от 2 до 3 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдых в 2019 году обошелся в Анапе, дороже — в Ялте.Список составлен на основании данных оплаченных заявок (броней) отелей, квартир и домов туристами в 2019 году.