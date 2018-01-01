Минфин нашел источники финансирования проектов "НОВАТЭКа"

Ведомство предлагает перераспределить бюджетные средства и выделить почти 170 млрд руб.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Российский Минфин подготовил предложения по перераспределению из бюджета средств для финансирования проектов "НОВАТЭКа", сообщает "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники. Речь идет о строительстве терминала "Утренний" и расширении подходного канала в Обской губе, а также строительстве перевалочных комплексов на Камчатке и в Мурманске.По информации газеты, федеральная часть стоимости этих проектов в 2019-2024 гг. составит 168,5 млрд руб. При этом 20,6 млрд руб. из этой суммы в 2020-2021 гг. министерство предлагает снять с проекта строительства Нижегородского гидроузла. Еще от 23,7 млрд до 33,7 млрд руб. могут привлечь из нераспределенного остатка межбюджетных трансфертов на дорожную деятельность. 25 млрд руб. - с субсидии ГК "Автодор" на автодороги. Еще 15 млрд руб. предназначались на строительство федеральных автотрасс в 2020 г., которое теперь предлагают перенести на 2021 г.В 2022 г. предлагается перераспределить 12,4 млрд руб. с проекта ВСМ Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород. Кроме того, дополнительное финансирование на развитие Московского транспортного узла в размере 4,9 млрд руб. (а по данным другого источника издания, почти 20 млрд руб.) планируется сначала предоставить в 2020 г., а в 2021 г. его забрать.Издание отмечает, что ни один из этих проектов из комплексного плана модернизации инфраструктуры (КПМИ) не исключен: их прежние бюджеты планируется восстановить в последующие годы.Плюс ведомство предлагает перераспределить инвестиционный вычет из налога на прибыль "НОВАТЭКа" в размере 40 млрд руб. на строительство терминала "Утренний". Правда, налоговый кодекс такой вариант не допускает: законодательство разрешает тратить средства вычета только на объекты инфраструктуры, находящиеся в федеральной собственности. Однако, как сообщают источники издания, Минфин планирует внести изменения в закон. По информации издания, документация на морской канал будет готова только во втором полугодии 2020 г., так что вопрос с его финансированием можно будет решить уже в рамках весенних корректировок бюджета.Принятие в качестве рабочего варианта строительства терминала "Утренний" в 2020-2021 гг. за счет налогового вычета газете подтвердили в аппарате премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.Как сообщили изданию в "НОВАТЭКе", правительством принято решение о направлении средств налогового вычета на реконструкцию подходного канала в Обской губе "в связи с необходимостью выполнения большого объема работ, которые требуют мобилизации значительных материальных ресурсов и техники". По словам собеседников "Коммерсанта", сама энергетическая компания настаивает на том, чтобы 40 млрд руб. налогового вычета были направлены на расширение подходного канала в Обской губе: без этого нельзя будет провести по нему плавучие платформы с линиями сжижения газа для "Арктик СПГ-2".