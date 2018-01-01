Отели Гонконга пустуют в Рождество, несмотря на падение цен

Еще в октябре, по данным Совета по туризму Гонконга, число постояльцев упало на 43% по сравнению с прошлым годом.

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".Гостиничный бизнес в Гонконге переживает тяжелый период: несмотря на снижение цен, многие номера в эти рождественские каникулы пустуют, сообщает South China Morning Post.Издание приводит пример: в отеле Winland стоимость номера упала до минимума ($12 в сутки), однако и это не помогло."В последние месяцы, то есть в ноябре и декабре, даже при очень конкурентоспособной стоимости номеров, нам было трудно добиться хорошей загрузки, - заявил изданию Уильям Ченг, исполнительный директор Magnificent Hotel Investments, владеющей 9 отелями в Гонконге. - Цены на номера во всех отелях по всему Гонконгу, включая трехзвездочные, четырехзвездочные и пятизвездочные отели, снизились и стали одинаково конкурентоспособными".В период с сентября по декабрь в отелях Magnificent выручка снизилась на 70% из-за падения стоимости номеров и снижения количества постояльцев. По словам Ченга, отели его сети в Гонконге смогли добиться уровня заполнения номерного фонда выше 50% в рождественские каникулы, однако положительного влияния на доходы сети это не оказало.По словам отельера, наибольший урон понесли отели в районе Цим Ша Цуй. Он отметил, что цены снижены до минимума и перспективы гостиничного бизнеса в регионе выглядят крайне мрачно.Падение цен на проживание в гостиницах привлекло местных жителей: они стали бронировать номера для себя. Однако это ситуацию не исправит: нужен нормальный турпоток. Но согласно октябрьским данным (ноябрьская статистика еще не опубликована) число туристов, прибывающих в Гонконг, сокращается. Согласно последним данным Совета по туризму китайского особого административного района в октябре туда прибыли 3,31 млн человек. Это на 43,7% меньше, чем годом ранее.По мнению представителей туриндустрии, правительство должно поддержать отельеров, в том числе и с помощью субсидий. Сами они исправить ситуацию уже не надеются.Ранее в декабре крупнейший застройщик Гонконга Sun Hung Kai Properties сообщил о падении доходов в гостиничном подразделении в ноябре и декабре почти вдвое: туриндустрия не выдержала двойного напора торговой войны и гражданских волнений.По словам исполнительного директора компании Адама Квока, доход в расчете на один гостиничный номер за эти два месяца сократился на 40-50% в годовом исчислении.Sino Hotels в своем сообщении для инвесторов, распространенном на Гонконгской фондовой бирже, заявила, что ожидает падения чистой прибыли за 5-месячный период, заканчивающийся 30 ноября, примерно на 94%.