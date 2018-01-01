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      Компания PickPoint купила сеть постаматов QIWI

      07:26Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". По условиям сделки продавец сохранит за собой платформу взаимодействия с терминалами.

      Фото: Wikimedia Commons

      "QIWI полностью передает сеть QIWI Box компании PickPoint, оставляя за собой управление платформой взаимодействия с терминалами​​​. При переходе постаматов под управление PickPoint условия их использования пользователями и коммерческие отношения с агентами останутся прежними. Выдача заказов и оплата наличными денежными средствами продолжат осуществляться через интерфейс терминалов QIWI", - сообщило РИА "Новости" в компании QIWI.

      По словам главы PickPoint Надежды Романовой, раньше компании совместно занимались разработкой политики выбора населенных пунктов и мест расположения в них компактных постаматов. "Поэтому нам будет просто продвигать эту сеть нашим получателям", - отметила Романова.

      "Мы в свою очередь сосредоточимся на том, что умеем делать лучше всего, а именно — на платформенных решениях", - сообщил агентству директор по стратегии группы QIWI Алексей Рассказов, отметивший, что сейчас рынок постаматов демонстрирует динамичный рост и для компании было важно вовремя передать актив в руки партнера "с глубокой экспертизой" в логистическом сервисе.

      Рубрики: Финансы, Ретейл

      Метки: Россия, сделка, QIWI, PickPoint, платежные платформы, постаматы, QIWI Box

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