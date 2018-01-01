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      Министр образования Италии подал в отставку из-за нехватки финансирования

      08:51Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти заявил агентству Reuters, что подал в отставку, после того как не смог получить от правительства дополнительное финансирование.

      Министр образования Италии Лоренцо Фьорамонти. Фото: EPA-EFE/MASSIMO PERCOSSI

      По словам Фьорамонти, миллиарды евро необходимы его министерству для улучшения школ и университетов страны.

      Министр рассказал Reuters, что он уведомил премьер-министра Джузеппе Конте о своей "бесповоротной отставке" в письме от 23 декабря.

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      Эта отставка наносит удар по правительству, отмечает агентство. Правящие партии Италии имеют разногласия по различным вопросам, от реформы еврозоны до прав мигрантов.

      Уход Фьорамонти также подчеркивает проблемы его партии, "Движения пяти звезд", на фоне широко распространенной внутренней неудовлетворенности лидером партии Луиджи Ди Майо.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в июле Италия избежала угрозы дисциплинарных мер со стороны ЕС, убедив Европейскую комиссию в том, что новые меры помогут привести растущий долг страны в соответствие с бюджетными правилами блока.

      Комиссия призвала Италию соблюдать свои обязательства по подготовке бюджета на 2020 г. в соответствии с бюджетными правилами ЕС. Италия обязалась добиться сокращения структурного дефицита в следующем году, как это было сделано в 2019 г., благодаря мерам, обеспечивающим снижение расходов и увеличение доходов.

      Рубрики: Европа

      Метки: Италия, финансирование, отставка, Лоренцо Фьорамонти, министр образования

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