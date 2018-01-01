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      Онлайн-продажи в США достигли рекордно высокого уровня в праздничный сезон

      13:50Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Американские потребители увеличили онлайн-покупки в течение сезона праздничных покупок в этом году, причем продажи в интернете достигли рекордно высокого уровня, пишет Reuters со ссылкой на данные Mastercard Inc.

      Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

      Онлайн-продажи в этом году составили 14,6% от общего объема розничных продаж, увеличившись на 18,8% по сравнению с 2018 г., свидетельствуют данные Mastercard, которая отслеживала розничные продажи с 1 ноября по канун Рождества.

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      В целом в праздничный период розничные продажи без учета автомобилей выросли на 3,4%.

      "Продажи электронной коммерции достигли рекордного уровня в этом году, поскольку все больше людей совершают свои праздничные покупки в интернете", - заявил старший советник Mastercard Стив Садов.

      Сезон праздничных покупок - крайне важный период для ритейлеров, на который может приходиться до 40% годовых продаж.

      В этом году День благодарения, с которого традиционно начинается период праздничных покупок в США, пришелся на 28 ноября, на шесть дней позже, чем в прошлом году. В связи с этим у ритейлеров было меньше времени, чтобы стимулировать продажи в период между Днем благодарения и Рождеством.

      Несмотря на замедление глобального роста, потребительские расходы в США растут благодаря повышению заработной платы и низкой безработице, отмечают аналитики.

      Как сообщали "Вести.Экономика", безработица в США в ноябре снизилась до 3,5% с уровня октября в 3,6%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тыс.

      Рубрики: США и Канада

      Метки: США, розничные продажи, онлайн-продажи, электронная коммерция

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