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      Сколько денег принес инвесторам 2019 год?

      08:42Распечатать

      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн. Какие факторы обеспечили такой выдающийся результат?

      На начало года суммарная стоимость акций составляла чуть менее $70 трлн, а сейчас уже превысила $85 трлн.

      Такой успех обеспечила в первую очередь, конечно, мягкая монетарная политика, а также развитие геополитической ситуации в мире.

      Большинство центробанков смягчали свою политику, только Федеральная резервная система снизила ставку трижды, а Европейский центральный банк еще больше снизил и без того отрицательные ставки.

      Неопределенность с выходом Великобритании из Евросоюза под конец года начала обретать ясные очертания, что позитивно сыграло на настроениях инвесторов.

      Что касается торговых фронтов Соединенных Штатов, то здесь была заключена сделка с соседними странами, а под конец года, наконец, было достигнуто соглашение по первой части сделки с Китаем. Оно, правда, пока не подписано, но рынок не сомневается в успехе.

      Стоит сказать, что рост наблюдался почти на всех площадках, но особняком, безусловно, выступал американский рынок акций: S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 выросли более чем на 20%.

      Для отдельных бумаг этот год и вовсе стал выдающимся. Рост капитализации Apple составил около 80%, Facebook подорожала на 57%, и эти бумаги во многом задавали настроение и тянули за собой индексы.

      Стоит добавить, что и на российском рынке царил оптимизм. Рублевые индекс Мосбиржи несколько раз обновлял исторические максимумы, а валютный индекс РТС вернулся к максимума с 2013 г.

      Свою роль, безусловно, сыграло и ралли рубля. Российская валюта укрепляется с начала года практически без остановки.

      На долговом рынке также события развивались исключительно позитивно.

      Доходности гособлигаций неумолимо шли вниз, а индекс ОФЗ многократно обновлял максимумы за все время наблюдений.

      Рубрики: Акции, Облигации

      Метки: акции, облигации, инвестиции, индексы, рынки

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