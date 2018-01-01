Сколько денег принес инвесторам 2019 год?

Согласно расчетам Deutsche Bank в 2019 г. ралли на мировых фондовых рынках привело к росту капитализации более чем на $17 трлн. Какие факторы обеспечили такой выдающийся результат?

Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика".На начало года суммарная стоимость акций составляла чуть менее $70 трлн, а сейчас уже превысила $85 трлн.Такой успех обеспечила в первую очередь, конечно, мягкая монетарная политика, а также развитие геополитической ситуации в мире.Большинство центробанков смягчали свою политику, только Федеральная резервная система снизила ставку трижды, а Европейский центральный банк еще больше снизил и без того отрицательные ставки.Неопределенность с выходом Великобритании из Евросоюза под конец года начала обретать ясные очертания, что позитивно сыграло на настроениях инвесторов.Что касается торговых фронтов Соединенных Штатов, то здесь была заключена сделка с соседними странами, а под конец года, наконец, было достигнуто соглашение по первой части сделки с Китаем. Оно, правда, пока не подписано, но рынок не сомневается в успехе.Стоит сказать, что рост наблюдался почти на всех площадках, но особняком, безусловно, выступал американский рынок акций: S&P 500, Dow Jones Industrial Average и Russell 2000 выросли более чем на 20%.Для отдельных бумаг этот год и вовсе стал выдающимся. Рост капитализации Apple составил около 80%, Facebook подорожала на 57%, и эти бумаги во многом задавали настроение и тянули за собой индексы.Стоит добавить, что и на российском рынке царил оптимизм. Рублевые индекс Мосбиржи несколько раз обновлял исторические максимумы, а валютный индекс РТС вернулся к максимума с 2013 г.Свою роль, безусловно, сыграло и ралли рубля. Российская валюта укрепляется с начала года практически без остановки.На долговом рынке также события развивались исключительно позитивно.Доходности гособлигаций неумолимо шли вниз, а индекс ОФЗ многократно обновлял максимумы за все время наблюдений.