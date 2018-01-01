ВЕСТИ

Прямой Эфир

    Прогнозы
    Форма поиска
      Прямой Эфир

      Лента новостей

      Число заявок на пособие по безработице в США достигло минимума за три недели

      16:55Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Количество заявок на пособие по безработице в США сократилось до минимума за три недели, что свидетельствует о сильном рынке труда.

      Фото: EPA/ANDREW GOMBERT

      Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 21 декабря сократилось на 13 тыс. до 222 тыс., свидетельствуют данные Министерства труда США.

      Согласно пересмотренным данным неделей ранее было подано 235 тыс. заявок, а не 234 тыс., как сообщалось первоначально.

      Ссылки по теме

      Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали снижение количества заявок на 14 тыс. с ранее объявленного уровня до 220 тыс.

      Данные о количестве заявок на пособие по безработице отличаются волатильностью в период праздников в США в конце года.

      Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, на прошлой неделе увеличилось на 2,25 тыс. до 228 тыс. Показатель достиг максимума с середины февраля.

      Количество продолжающих получать пособие по безработице жителей США за неделю, завершившуюся 14 декабря, сократилось на 6 тыс. и составило 1,72 млн человек.

      Рынок труда США считается близким к полной занятости.

      Как сообщали "Вести.Экономика", безработица в США в ноябре снизилась до 3,5% с уровня октября в 3,6%. Число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 266 тыс.

      Низкая безработица и рост заработной платы оказывают поддержку потребительским расходам в США.

      Рубрики: Статистика, США и Канада

      Метки: США, безработица, заявки на пособие по безработице, рынок труда

      ﻿

      Читайте также

      Новости партнеров

      Тесты

      Тест. Вторая мировая война. Знаете ли вы ее предысторию?

      1 сентября 1939 года, ровно 80 лет назад, началась Вторая мировая война. Сегодня исторический ревизионизм набирает обороты. Россию все чаще не зовут на торжественные мероприятия, в честь каких либо памятных дат, связанных с войной.

      Все тесты

      Медиаметрикс

      Обратная связь

      Нашли опечатку?Ctrl+Alt+Space

      © 2018 Сетевое издание "Вести. Экономика (vestifinance.ru)". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-69144 от 24.03.2017. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Бобровский А.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет.

      Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Реклама на сайте: ad.vgtrk@roden-media.ru.

      Партнер Рамблера

      Предупреждение о рисках

      Реклама на сайте
      • Яндекс.Метрика
      Форма поиска
      Форма обратной связи

      Отправить

      Форма обратной связи

      Отправить