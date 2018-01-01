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      Рубль укрепился к доллару и евро на старте торгов

      10:20Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Доллар и евро снизились на старте торгов на Московской бирже. Рубль укрепился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

      Фото: Московская биржа

      Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 61,80-61,86 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 61,8 руб. - это на 5,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

      Курс евро составил 68,51 руб., опустившись на 17,25 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

      Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 10,79 коп. до 64,82 руб.

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      Активность торгов остается сниженной, поскольку многие рынки находятся в праздничном режиме. 25 декабря основные мировые торговые площадки были закрыты в связи с празднованием католического Рождества.

      Нефть дорожает в четверг. Как сообщали "Вести.Экономика", рост котировок поддерживают ожидания торговой сделки Вашингтона и Пекина, а также данные о сокращении запасов в США.

      К 10:01 мск стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures выросла на 0,33% и составила $66,38 за баррель.

      Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в феврале на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,4% до $61,36 за баррель.

      Рубрики: Валютный рынок

      Метки: доллар, евро, нефть, рубль, торги, Мосбиржа

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