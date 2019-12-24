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      Экс-глава Boeing может уйти из компании с "золотым парашютом" в $60 млн

      09:55Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Бывший генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург уходит со значительным "золотым парашютом", несмотря на множество проблем в американской корпорации, сообщает CNN Business.

      Экс-глава Boeing Деннис Мюленбург. Фото: EPA-EFE/JIM YOUNG/POOL

      Точная сумма денег, которую получит Мюленбург, пока не ясна. Это будет зависеть от его переговоров с Boeing, в том числе от того, как компания оформит его уход, к примеру, как выход на пенсию, отставку или увольнение.

      Мюленбург может иметь право на план льгот на сумму более $30 млн и, возможно, выходное пособие в размере около $7 млн. У него также есть акции компании более чем на $20 млн и пакет пенсионных выплат на общую сумму более $11 млн.

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      55-летний Мюленбург занимал пост гендиректора Boeing с 2015 г. Ранее на протяжении своего 34-летнего пребывания в Boeing он занимал несколько других руководящих должностей, в том числе был главным операционным директором и генеральным директором подразделения по обороне, космосу и безопасности.

      Как сообщали "Вести.Экономика", в понедельник совет директоров Boeing объявил об отставке генерального директора Денниса Мюленбурга.

      Совет директоров также отметил, что решение о смене руководства "было необходимо для восстановления доверия к компании".

      Американская корпорация в течение 2019 г. пыталась преодолеть один из наиболее серьезных кризисов в своей истории, который разгорелся после двух авиакатастроф самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии, унесших жизни 346 человек.

      Эксплуатация бестселлеров Boeing была приостановлена по всему миру с марта.

      Компания Boeing решила приостановить производство 737 MAX с января 2020 г. из-за проблем с сертификацией. Когда возобновится выпуск лайнеров, авиапроизводитель не уточнил.

      Рубрики: Транспорт и туризм

      Метки: США, Boeing, золотой парашют, Деннис Мюленбург

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