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      Китай готовит план реформирования госпредприятий

      11:32Распечатать
      Москва, 26 декабря - "Вести.Экономика". Власти Китая обнародуют в начале 2020 г. трехлетний план действий по реформированию государственных предприятий, направленный на повышение эффективности сектора и создание лидеров мирового уровня, сообщает Bloomberg со ссылкой на китайские государственные СМИ.

      Фото: EPA/ADRIAN BRADSHAW

      Пекин ужесточит оценку деятельности госпредприятий, а также будет стремиться к "новым прорывам" в привлечении большего числа стратегических инвесторов из частного сектора, заявил руководитель Комитета по контролю и управлению госимуществом КНР (SASAC) Хао Пэн, которого цитирует China Securities Journal.

      Начиная с 2020 г. правительство будет использовать два новых показателя - операционную маржу и инвестиции в исследования и разработки - для оценки эффективности госпредприятий центрального подчинения в дополнение к чистой прибыли, общей прибыли и соотношению активов и долга, сообщил Хао.

      Ожидается, что Китай обнародует трехлетний план действий по реформированию госпредприятий в I квартале 2020 г.

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      Эти меры призваны придать "новый импульс" рынку капитала страны, оживить реальную экономику и сократить избыточные мощности, сообщает China Daily со ссылкой на Ли Цзиня, главного научного сотрудника China Enterprise Research Institute.

      Кроме того, Китай ускорит реформу смешанной собственности, а также реорганизацию и секьюритизацию активов своих государственных предприятий в следующем году, чтобы создать группу "компаний мирового класса", сообщает China Daily.

      Как сообщали "Вести.Экономика", по данным Министерства финансов КНР, совокупная прибыль китайских госпредприятий в январе-ноябре выросла на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,2 трлн юаней (около $456 млрд).

      Рост прибыли немного замедлился по сравнению с увеличением на 5,4% за первые 10 месяцев 2019 г.

      Совокупная прибыль госпредприятий центрального подчинения повысилась на 7,7% до 2,09 трлн юаней.

      Замедление экономического роста и снижение цен производителей оказывают давление на прибыль госпредприятий страны.

      Рубрики: Юго-восточная Азия, Австралия

      Метки: Китай, реформы, государственные предприятия

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